Пентагон заявил об увеличении военного контингента США на Ближнем Востоке
США наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.
Парнелл отметил, что министр обороны США распорядился, чтобы авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» оставалась в регионе в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM).
«После завершения запланированных учений в Индо-Тихоокеанском регионе авианосная ударная группа «Карл Винсон» прибудет в зону ответственности CENTCOM, чтобы продолжить укрепление региональной стабильности, сдерживание агрессии и обеспечение свободного движения торговли», – сообщил он.
Кроме того, авианосная ударная группа «Нимиц» уже начала развертывание в западной части Тихого океана для сохранения военного преимущества США в Индо-Тихоокеанском регионе.
«В дополнение к военно-морскому присутствию CENTCOM министр также распорядился направить дополнительные эскадрильи и другие воздушные средства, которые усилят наши оборонительные возможности в сфере воздушной поддержки, – объявил Парнелл. – Министр обороны Хегсет продолжает подчеркивать, что если Иран или его прокси-силы будут угрожать американскому персоналу и интересам в регионе, США предпримут решительные меры для защиты своих граждан».