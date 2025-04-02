Пентагон заявил об увеличении военного контингента США на Ближнем Востоке

«В дополнение к военно-морскому присутствию CENTCOM министр также распорядился направить дополнительные эскадрильи и другие воздушные средства, которые усилят наши оборонительные возможности в сфере воздушной поддержки, – объявил Парнелл. – Министр обороны Хегсет продолжает подчеркивать, что если Иран или его прокси-силы будут угрожать американскому персоналу и интересам в регионе, США предпримут решительные меры для защиты своих граждан».