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Пентагон заявил об увеличении военного контингента США на Ближнем Востоке

Ведомости

США наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Парнелл отметил, что министр обороны США распорядился, чтобы авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» оставалась в регионе в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM).

«После завершения запланированных учений в Индо-Тихоокеанском регионе авианосная ударная группа «Карл Винсон» прибудет в зону ответственности CENTCOM, чтобы продолжить укрепление региональной стабильности, сдерживание агрессии и обеспечение свободного движения торговли», – сообщил он.

Кроме того, авианосная ударная группа «Нимиц» уже начала развертывание в западной части Тихого океана для сохранения военного преимущества США в Индо-Тихоокеанском регионе.

«В дополнение к военно-морскому присутствию CENTCOM министр также распорядился направить дополнительные эскадрильи и другие воздушные средства, которые усилят наши оборонительные возможности в сфере воздушной поддержки, – объявил Парнелл. – Министр обороны Хегсет продолжает подчеркивать, что если Иран или его прокси-силы будут угрожать американскому персоналу и интересам в регионе, США предпримут решительные меры для защиты своих граждан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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