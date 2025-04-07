Встреча Ирана с РФ и КНР по ядерной программе пройдет в Москве в ближайшее время
Трехсторонние консультации РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной программе пройдут в Москве 7 или 8 апреля, сообщил официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи на брифинге.
«Сегодня или завтра в Москве состоится очередная трехсторонняя встреча, на которой Китай, Россия и Иран обсудят различные аспекты, связанные с ядерной проблематикой, Совместным всеобъемлющим планом действий и резолюцией [Совета Безопасности ООН] 2231», – сказал Багаи (цитата по ТАСС).
7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. 8 марта Хаменеи отклонил предложение Трампа о возобновлении переговоров по ядерной программе, заявив, что Тегеран не будет вести диалог под давлением, поскольку выполнение условий затрагивает оборону и международные позиции страны.
Axios писало, что Вашингтон дал Тегерану два месяца на соглашение. 2 апреля The Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что США и Израиль намерены в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам в Иране. 5 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к равноправным переговорам с США.
6 апреля Reuters со ссылкой на источник сообщало, что в условиях опасений насчет возможной атаки со стороны США Хаменеи привел все вооруженные силы страны в состояние повышенной готовности.