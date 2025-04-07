Встреча Ирана с РФ и КНР по ядерной программе пройдет в Москве в ближайшее время

Axios писало, что Вашингтон дал Тегерану два месяца на соглашение. 2 апреля The Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что США и Израиль намерены в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам в Иране. 5 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к равноправным переговорам с США.