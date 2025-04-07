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Встреча Ирана с РФ и КНР по ядерной программе пройдет в Москве в ближайшее время

Ведомости

Трехсторонние консультации РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной программе пройдут в Москве 7 или 8 апреля, сообщил официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи на брифинге.

«Сегодня или завтра в Москве состоится очередная трехсторонняя встреча, на которой Китай, Россия и Иран обсудят различные аспекты, связанные с ядерной проблематикой, Совместным всеобъемлющим планом действий и резолюцией [Совета Безопасности ООН] 2231», – сказал Багаи (цитата по ТАСС).

7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. 8 марта Хаменеи отклонил предложение Трампа о возобновлении переговоров по ядерной программе, заявив, что Тегеран не будет вести диалог под давлением, поскольку выполнение условий затрагивает оборону и международные позиции страны.

Axios писало, что Вашингтон дал Тегерану два месяца на соглашение. 2 апреля The Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что США и Израиль намерены в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам в Иране. 5 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к равноправным переговорам с США.

6 апреля Reuters со ссылкой на источник сообщало, что в условиях опасений насчет возможной атаки со стороны США Хаменеи привел все вооруженные силы страны в состояние повышенной готовности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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