Верховный лидер Ирана привел вооруженные силы в состояние повышенной готовности
На фоне опасений по поводу возможной атаки со стороны США верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел все вооруженные силы страны в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника страны.
Собеседник издания рассказал, что Иран также разослал уведомления соседним странам о том, что Тегеран будет рассматривать любую поддержку атак США, включая разрешение использовать свое воздушное пространство или территорию, как враждебный акт. В заявлении указано, что подобные действия будут иметь «серьезные последствия». В частности, Иран уведомил Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию и Бахрейн.
Американо-иранские отношения резко обострились после того, как 8 марта верховный лидер Ирана отклонил предложение президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров по ядерной программе. Он заявил, что Тегеран не будет вести диалог под давлением, поскольку выполнение условий затрагивает оборону и международные позиции страны.
7 марта Трамп сообщил, что направил Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. По данным Axios, США дали Ирану два месяца на соглашение, иначе пообещали начать военные действия.
2 апреля газета The Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных политиков и военных сообщала, что США и Израиль планируют в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам на территории Ирана. Собеседники издания сообщили, что о подготовке США к возможной атаке на Иран может свидетельствовать переброска стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.
5 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к равноправным переговорам с Соединенными Штатами. Пезешкиан отметил, что, по его мнению, «Америка сегодня унижает не только Иран, но и весь мир». При этом он не уточнил, готов ли Тегеран участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном.