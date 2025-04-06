Верховный лидер Ирана привел вооруженные силы в состояние повышенной готовности

5 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к равноправным переговорам с Соединенными Штатами. Пезешкиан отметил, что, по его мнению, «Америка сегодня унижает не только Иран, но и весь мир». При этом он не уточнил, готов ли Тегеран участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном.