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Верховный лидер Ирана привел вооруженные силы в состояние повышенной готовности

Ведомости

На фоне опасений по поводу возможной атаки со стороны США верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел все вооруженные силы страны в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника страны.

Собеседник издания рассказал, что Иран также разослал уведомления соседним странам о том, что Тегеран будет рассматривать любую поддержку атак США, включая разрешение использовать свое воздушное пространство или территорию, как враждебный акт. В заявлении указано, что подобные действия будут иметь «серьезные последствия». В частности, Иран уведомил Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию и Бахрейн.

Американо-иранские отношения резко обострились после того, как 8 марта верховный лидер Ирана отклонил предложение президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров по ядерной программе. Он заявил, что Тегеран не будет вести диалог под давлением, поскольку выполнение условий затрагивает оборону и международные позиции страны.

7 марта Трамп сообщил, что направил Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. По данным Axios, США дали Ирану два месяца на соглашение, иначе пообещали начать военные действия.

2 апреля газета The Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных политиков и военных сообщала, что США и Израиль планируют в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам на территории Ирана. Собеседники издания сообщили, что о подготовке США к возможной атаке на Иран может свидетельствовать переброска стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

5 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к равноправным переговорам с Соединенными Штатами. Пезешкиан отметил, что, по его мнению, «Америка сегодня унижает не только Иран, но и весь мир». При этом он не уточнил, готов ли Тегеран участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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