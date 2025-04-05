Президент Ирана выразил готовность к равноправному диалогу с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к равноправным переговорам с Соединенными Штатами, передает телеканал Al Arabia.
«Исламская Республика Иран хочет диалога на равных. Если вы хотите переговоров, то какой смысл угрожать?» – подчеркнул иранский лидер.
Пезешкиан отметил, что, по его мнению, «Америка сегодня унижает не только Иран, но и весь мир». При этом он не уточнил, готов ли Тегеран участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном.
Американо-иранские отношения резко обострились после того, как 8 марта верховный лидер Ирана Али Хаменеи отклонил предложение президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров по ядерной программе. Он заявил, что Тегеран не будет вести диалог под давлением, поскольку выполнение условий затрагивает оборону и международные позиции страны.
Накануне, 7 марта, Трамп сообщил, что направил Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. По данным Axios, США дали Ирану два месяца на соглашение, иначе пообещали начать военные действия.