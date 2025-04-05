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Президент Ирана выразил готовность к равноправному диалогу с США

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к равноправным переговорам с Соединенными Штатами, передает телеканал Al Arabia.

«Исламская Республика Иран хочет диалога на равных. Если вы хотите переговоров, то какой смысл угрожать?» – подчеркнул иранский лидер.

Пезешкиан отметил, что, по его мнению, «Америка сегодня унижает не только Иран, но и весь мир». При этом он не уточнил, готов ли Тегеран участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном.

Американо-иранские отношения резко обострились после того, как 8 марта верховный лидер Ирана Али Хаменеи отклонил предложение президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров по ядерной программе. Он заявил, что Тегеран не будет вести диалог под давлением, поскольку выполнение условий затрагивает оборону и международные позиции страны.

Накануне, 7 марта, Трамп сообщил, что направил Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. По данным Axios, США дали Ирану два месяца на соглашение, иначе пообещали начать военные действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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