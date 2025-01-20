Между океаном и заливом: Оман хочет доказать привлекательность для инвесторов

Между океаном и заливом: Оман хочет доказать привлекательность для инвесторовМаскат в перспективе может стать для Москвы выгодной альтернативой ОАЭ в условиях санкций, допускают эксперты
Оман – одна из последних арабских стран, с которыми СССР наладил контакт на исходе холодной войны (40 лет назад) и продолжает дружить. В 2024 г. Оман стал главным международным гостем на Петербургском международном экономическом форуме в России. 8–9 января 2025 г. уже в самом Маскате прошел бизнес-форум «Оман и мир» с отечественными гостями.
А 11 января на стадионе в столице гостям праздника в честь пятой годовщины восшествия на престол султана Хайсама бен Тарека Аль-Саида, среди которых были иностранные послы, бизнесмены и журналисты, продемонстрировали экономические достижения и амбиции Омана. Это развитие и традиционных отраслей (ТЭК, морская логистика, туризм), и новых – IT, робототехника и даже освоение космоса. Курс на экономическое, технологическое и социальное развитие на официальном уровне власти страны называют «ренессансом». Один из культурных символов светскости, мягкой вестернизации и при этом богатства страны – опера в Маскате, построенная при предыдущем монархе.
Корреспондент «Ведомостей» слушал и наблюдал, что же может предложить миру Оман – нефте- и газоносный султанат между Персидским, Оманским заливом и Индийским океаном.
Ворота Персидского залива
Васко да Гама в поисках пути в Индию вокруг Африки в конце XV в. воспользовался услугами оманского лоцмана Ахмада бен Маджида. Оманцы гордятся мореходством: в национальном музее целый зал посвящен этой теме, а на параде в честь пятилетия правления султана Хайсама об этом была значительная часть представления. След присутствия последней великой державы, которая пыталась взять страну под крыло, – военно-морская база в порту Дукм, где находится одноименная особая (единственная в стране) экономическая зона (ОЭЗ).
А один из важнейших портов Омана – Сухар на берегу Оманского залива, у входа в ключевой для мировой энергетики Ормузский пролив, через который проходит около трети мировых поставок СПГ и пятая часть нефти. Выступая на форуме «Оман и мир» 9 января, исполнительный директор свободной экономической зоны (СЭЗ) «Сухар» Ахмед бен Али Аль-Шизави заявил, что это «самый глубоководный порт в регионе» – 25 м. Этим пользуются и соседние ОАЭ, которые уже договорились о строительстве железнодорожной ветки в Сухар и грузового терминала. Есть и автомобильные дороги в другие страны Залива.
Морские пути связывают порт с Индией, Китаем, Японией, Южной Кореей и странами региона Красного моря с последующим выходом к портам ЕС через Суэцкий канал. «Это ворота всего региона [Персидского залива]», – с гордостью говорит Аль-Шизави. Сухар, по его словам, обрабатывает 3,5 млн контейнеров в год (один из крупнейших портов мира, Джебель-Али в соседних ОАЭ – 14,5 млн, по данным DP World; в России таких мощностей нет) и 7,5 млн т товаров. Перевалка грузов растет.
Здесь есть и терминал для сжиженного газа, и рыбный причал. Оман активно занимается рыболовством и рыбопереработкой, и эта отрасль, по мнению младшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислава Лазовского, вместе с логистикой, продовольствием и энергетикой также является перспективной для сотрудничества с Россией. Общий объем инвестиций, как местных, так и 48 стран мира (60%), в портовую зону Сухара – $40 млрд. Крупнейший инвестор – Китай, на него пришлось $1,7 млрд.
При этом председатель управления окружающей среды Омана Абдулла бен Мохаммед Аль-Амри предупредил, что страна создает цифровую систему мониторинга загрязнения окружающей среды проходящими торговыми судами.
Для России, тесно взаимодействующей как с КНР, так и с Индией, крайне важно развивать собственную транспортно-логистическую инфраструктуру в дружественных странах, таких как Оман, считает руководитель отдела аналитики ИАА «Портньюс» Виталий Чернов. Ведь нередки случаи, когда западные владельцы портов и других мощностей в третьих странах препятствуют приему судов, связанных с Москвой.
Как сокращалась доля углеводородов в ВВП Омана
Одна из главных целей Oman Vision 2040 – снизить долю нефти и газа в ВВП менее чем до 9%. В 2023 г. она, по заявлению минэнерго страны, составляла 33%, а еще четверть века назад – 53%. Сейчас Оман седьмой в регионе и 19-й в мире производитель нефти с суточной добычей в декабре 2024 г. в 1 млн барр. (для сравнения: Азербайджан – 700 000 барр. в сутки, а соседние ОАЭ – 3,7 млн барр. в сутки). При этом, по словам президента Центра ближневосточных исследований Мурада Садыгзаде, стремление Маската снизить зависимость от углеводородов диктуется перспективой истощения их запасов и необходимостью искать альтернативные источники пополнения бюджета и сохранения нынешнего высокого уровня благосостояния граждан.
Индия на 2-м месте по инвестициям в порт и зону Сухара. В эту страну упираются два крупнейших морских логистических проекта региона, маршруты которых проходят пока мимо Омана: «Север – Юг» и провозглашенный в Дели на саммите G20 в сентябре 2023 г. IMEC.
Пока Маскат не торопится присоединяться ни к одному из этих двух проектов. Глава МИД Омана Сайид Бадр бен Хамад Аль-Бусаиди, отвечая на вопрос «Ведомостей», заявил: «Мы находимся в процессе оценки экономической жизнеспособности и потенциала». По словам президента Центра ближневосточных исследований Мурада Садыгзаде, такая осторожность связана с политической составляющей этих проектов и курсом Маската на сохранение нейтралитета.
Новый Дубай
Приоритетными для развития и инвестиций министр торговли Омана Каис бен Мухаммед Аль-Юсуф назвал индустрию, логистику, туризм и образование. В индустрию входит как ТЭК, включая нефтепереработку, так и тяжелая промышленность. Как отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, преимуществами являются стабильная финансовая система страны, в частности местной валюты – оманского риала, осторожная бюджетная политика, направленная на снижение дефицита и государственного долга.
Промышленные зоны со льготными режимами развиваются государственным учреждением Madayn («Города»). Всего их 12, включая находящиеся в стадии формирования, с общим объемом инвестиций $19,4 млрд. Директор Madayn Халид бен Сулейман Аль-Салихи отметил, что многие из них ориентированы на экспорт или реэкспорт, так как внутренний рынок страны невелик. А Аль-Шизави назвал одно из главных экономических преимуществ подотчетного ему комплекса: «Можете импортировать и экспортировать беспошлинно».
Кроме флагманской ОЭЗ «Дукм» в стране есть упомянутая СЭЗ «Сухар», СЭЗ «Салала», СЭЗ «Аль-Мазуна» и СЭЗ «Оазис знаний Маската». Совокупные инвестиции в них составляют $52 млрд. Там располагаются производства широкого спектра – от фармацевтики и продовольствия в сотрудничестве с Индией и др. до солнечных панелей и кремния для них в сотрудничестве с Китаем. Для привлечения иностранных инвестиций в Омане действует специальное управление – Oman Investment Authority.
АЭС как опция, но приоритет – ВИЭ и водород
Председатель управления окружающей среды султаната Абдулла бен Мохаммед Аль-Амри, 20 лет назад учившийся в России, отметил в комментариях «Ведомостям», что страна «рассматривает смешанный энергобаланс и оценивает возможности ядерной генерации как одну из опций». Но пока, по его словам, в Маскате решили сосредоточиться на возобновляемой энергии солнца и ветра, а также зеленом водороде, получаемом из природного газа. Газ занимает 88% в энергобалансе Омана, согласно данным Международного энергетического агентства. В марте 2024 г. Маскат заключил соглашение с Берлином о поставках зеленого водорода.
Аль-Юсуф говорит, что в Омане для иностранных инвесторов действуют «преференциальные условия», в том числе в ценах на промышленные площади и землю в виде $1 за 1 кв. м. Преимуществами, по словам Кабакова, являются возможность 100%-ного иностранного владения предприятиями, налоговые каникулы до 30 лет, отсутствие НДС и подоходного налога в ряде зон, а также упрощенные процедуры регистрации и низкие требования к уставному капиталу.
По словам Садыгзаде, Оман вполне может стать еще одним ближневосточным хабом для российских предпринимателей, которые хотят распространить свою продукцию в Азии и Африке. «Оман может стать новым Дубаем. В султанате понимают, что развитие экономики из-за внутреннего рынка в 4 млн человек во многом будет для внешних пользователей», – говорит эксперт.
Лазовский отмечает, что по сравнению с Катаром и Бахрейном россиянам в Омане легче получить вид на жительство. А в 2023 г. был ратифицирован договор об устранении двойного налогообложения. Но в ОАЭ так или иначе работает система «Мир», а в Омане нет, что может мешать развитию как туризма, так и финансовых отношений, замечает эксперт.
Арабский сад и метро на берегу
Сейчас доля туристического сектора в ВВП султаната – 3%. Упрощенный визовый режим, протяженная береговая линия Индийского океана, место для остановок круизных лайнеров, пять памятников из списка наследия ЮНЕСКО и др. – плюс для туристов. «Кроме того, мы запустили проект первого в арабском мире ботанического сада», – похвастался перед журналистами министр туризма Салим бен Мохаммед Аль-Махруки.
Цель Маската – достичь показателя в 6 млн туристов ежегодно к 2030 г. (сейчас – около 5 млн) и 10 млн – к 2040 г. Для этого ведутся переговоры о прямых рейсах не только в Маскат (у Москвы есть сообщение с оманской столицей).
К слову, в Омане побывало около 50 000 российских туристов в 2023 г. По словам Аль-Махруки, сам Маскат уже провел две рекламные кампании по повышению популярности среди российских туристов. Побывала в стране и делегация Минкульта России. По словам Аль-Махруки, страны региона осознали, что Россия – «очень привлекательное туристическое место и может стать конкурентом для традиционных туристических направлений в Западной Европе или Америке».
В свою очередь, министр жилищного строительства и городского планирования султаната Халфан бен Саид Аль-Шуайли презентовал гостям «Хайсам-сити» (в честь царствующего султана) на 100 000 человек, который будет умным городом, моделью для новых поселений. Тендер на соответствующую цифровую систему уже объявлен, добавил он.
По словам министра, есть и планы развития транспортной инфраструктуры, в том числе общественного транспорта. Прорабатывается вопрос метро в Маскате – город вытянут на многие километры вдоль побережья.
Кабаков полагает, что активное развитие туристической инфраструктуры наряду с уникальными культурными и природными достопримечательностями делает инвестиции в туризм и недвижимость в Омане перспективными.
По мнению Садыгзаде, российские инвестиции могут идти в туристический и строительный секторы в Омане, но пока ждать там значительного увеличения числа российских туристов не стоит. В первую очередь из-за высокой стоимости жизни, а во-вторых, пока еще нужно активно вкладываться в маркетинг туристического потенциала страны, считает эксперт.
Оман умеет дружить
Оман придерживается многовекторной внешней политики. Аль-Бусаиди на форуме «Оман и мир» подчеркнул нежелание Маската вовлекаться в какие бы то ни было региональные конфликты. Косвенно это относится и к Москве. Ведь СССР в 1960–1970-е гг. поддерживал повстанцев в Дофаре в гражданской войне против союзного Лондону Маската, где в конце этого противостояния правил султан Кабус.
Санкции и ОАЭ
Компании из ОАЭ, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на расчеты РСМД, в 2022–2023 гг. стали вторыми по числу юрлиц, ставших жертвами вторичных санкций США (75). А их крупные банки в 2024 г. начали ограничивать расчеты и закрывать счета российских клиентов. При этом на равных конкурировать с ОАЭ, по крайней мере в среднесрочной перспективе, в плане экономического взаимодействия с Россией Оман не может, замечает, в свою очередь, младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский.
В 2023 г. Москву посетил наследный принц султаната, министр спорта Зиязин бен Хайсам Аль-Саид, он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Через два месяца после восстановления отношений Эр-Рияда с союзным Москве Тегераном в мае 2024 г. Маскат посетил тогдашний секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с представителями как силовых ведомств, так и «Росатома» и Центробанка. В октябре того же года Путин пригласил султана Хайсама посетить Москву.
По словам Аль-Бусаиди, хотя отношения с Россией в экономическом плане, вероятно, «пока не отражают стремлений двух стран», он надеется, что в ближайшие годы будет больше взаимодействия между ними: «Я считаю, что нужно нарастить наши торговые отношения». Министр также особо подчеркнул, что Оман ценит позицию России по Палестине.
Научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов отмечает, что многовекторность и невмешательство в конфликты – основной элемент обеспечения нацбезопасности, сформированный при покойном султане Кабусе. По словам Садыгзаде, Оман – одна из самых стабильных политически стран Ближнего Востока.
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов пояснил, что этой политикой Маскат обязан особой школе ислама, отличной от суннизма и от шиизма, – ибадизму: «Оман обречен на многовекторность и баланс между Ираном и суннитскими соседями». Лукьянов добавил, что Маскат после ирано-иракской войны является противником разрыва дипотношений и санкций, препятствующих мировой торговле и развитию малых стран.