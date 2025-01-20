Между океаном и заливом: Оман хочет доказать привлекательность для инвесторов

Как сокращалась доля углеводородов в ВВП Омана

Одна из главных целей Oman Vision 2040 – снизить долю нефти и газа в ВВП менее чем до 9%. В 2023 г. она, по заявлению минэнерго страны, составляла 33%, а еще четверть века назад – 53%. Сейчас Оман седьмой в регионе и 19-й в мире производитель нефти с суточной добычей в декабре 2024 г. в 1 млн барр. (для сравнения: Азербайджан – 700 000 барр. в сутки, а соседние ОАЭ – 3,7 млн барр. в сутки). При этом, по словам президента Центра ближневосточных исследований Мурада Садыгзаде, стремление Маската снизить зависимость от углеводородов диктуется перспективой истощения их запасов и необходимостью искать альтернативные источники пополнения бюджета и сохранения нынешнего высокого уровня благосостояния граждан.