Первая в истории встреча глав России и Омана в Кремле

Первая в истории встреча глав России и Омана в КремлеВладимир Путин принял султана Хейсама бен Тарика Аль Саида
В Кремле проходят переговоры президента Владимира Путина и султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида. Это его первый государственный визит в Россию и в целом первая в истории двусторонних отношений между странами встреча глав государств. Дипломатические отношения между Россией и Оманом были установлены 40 лет назад. Визит султана проходит между раундами переговоров по иранской ядерной программе между Ираном и США, где Оман выступает основным посредником.
Госвизит начался с церемонии встречи в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Российская и оманская делегации выстроилась в ожидании глав двух стран. Хейсам Аль Саид прошел в центр Георгиевского зала, где его ожидал Путин. После гимнов двух стран и церемонии приветствия членов делегаций главы двух государств отправились на переговоры. С российской стороны в переговорах в узком составе участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов.
Путин поблагодарил Аль Саида за визит в Россию. «Вы хорошо известны в России: вы неоднократно бывали в стране. Более того, в 1985 г. именно вы поставили свою подпись под соглашением об установлении дипломатических отношений между нашими странами», – сказал Путин султану. В 1985 г. Аль Саид был заместителем министра иностранных дел Омана. К нынешнему визиту подготовлен солидный пакет документов, который создаст нормативную базу для развития отношений, сказал Путин. По его словам, еще многое предстоит сделать в сфере торгово-экономических отношений, но уже сейчас можно развивать их в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций и сельском хозяйстве. Россия поставляет в Оман продовольственные товары и рассчитывает на дополнительное сотрудничество в сфере энергетики, отметил президент. По словам Путина, в России в 2025 г. пройдет саммит между Россией и Лигой арабских государств, многие «наши друзья в арабском мире» эту идею поддерживают. Поэтому он пригласил султана Омана посетить этот саммит, если тот найдет время.
За 40 лет с момента подписания соглашения об установлении дипломатических отношений многое изменилось, сказал Аль Саид. По его словам, Оман стремится к тому, чтобы отношения между странами носили привилегированный характер, полезный народам двух стран. Он добавил, что утром встречался с представителями российского бизнеса, которых призвал открывать филиалы в Омане, заниматься инвестициями. «Я очень благодарен всем российским официальным лицам, которые в последние два-три года посетили Маскат, и призвал их визави из Омана чаще посещать Россию», – сказал он.
На этом открытая часть встречи закончилась. Кремль анонсировал, что на повестке дня переговоров будут «укрепление взаимодействия на мировой арене», развитие диалога в формате «ОПЕК+», обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, палестино-израильского конфликта и событий в Сирии. После встречи глав двух государств в узком составе будут российско-оманские переговоры в расширенном составе в формате обеда, говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Затем стороны подпишут ряд документов.
Аль Саид посетил Москву между двумя раундами переговоров по иранской ядерной сделке, где как раз Оман выступает основным посредником. В Маскате 12 апреля при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди состоялись первые переговоры Вашингтона и Тегерана. А на прошлой неделе 19 апреля в оманском посольстве в Риме прошел второй раунд переговоров. Третий раунд запланирован на 26 апреля. Со стороны США в переговорах участвует спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, со стороны Ирана – глава МИД Аббас Аракчи. Аракчи был с визитом в Москве на прошлой неделе. Владимир Путин встречался с ним 17 апреля – накануне переговоров по ядерной сделке.