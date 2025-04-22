Газета
Телеграм
/ Политика

Первая в истории встреча глав России и Омана в Кремле

Владимир Путин принял султана Хейсама бен Тарика Аль Саида
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В Кремле проходят переговоры президента Владимира Путина и султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида. Это его первый государственный визит в Россию и в целом первая в истории двусторонних отношений между странами встреча глав государств. Дипломатические отношения между Россией и Оманом были установлены 40 лет назад. Визит султана проходит между раундами переговоров по иранской ядерной программе между Ираном и США, где Оман выступает основным посредником.

Госвизит начался с церемонии встречи в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Российская и оманская делегации выстроилась в ожидании глав двух стран. Хейсам Аль Саид прошел в центр Георгиевского зала, где его ожидал Путин. После гимнов двух стран и церемонии приветствия членов делегаций главы двух государств отправились на переговоры. С российской стороны в переговорах в узком составе участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов.

Путин поблагодарил Аль Саида за визит в Россию. «Вы хорошо известны в России: вы неоднократно бывали в стране. Более того, в 1985 г. именно вы поставили свою подпись под соглашением об установлении дипломатических отношений между нашими странами», – сказал Путин султану. В 1985 г. Аль Саид был заместителем министра иностранных дел Омана. К нынешнему визиту подготовлен солидный пакет документов, который создаст нормативную базу для развития отношений, сказал Путин. По его словам, еще многое предстоит сделать в сфере торгово-экономических отношений, но уже сейчас можно развивать их в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций и сельском хозяйстве. Россия поставляет в Оман продовольственные товары и рассчитывает на дополнительное сотрудничество в сфере энергетики, отметил президент. По словам Путина, в России в 2025 г. пройдет саммит между Россией и Лигой арабских государств, многие «наши друзья в арабском мире» эту идею поддерживают. Поэтому он пригласил султана Омана посетить этот саммит, если тот найдет время.

За 40 лет с момента подписания соглашения об установлении дипломатических отношений многое изменилось, сказал Аль Саид. По его словам, Оман стремится к тому, чтобы отношения между странами носили привилегированный характер, полезный народам двух стран. Он добавил, что утром встречался с представителями российского бизнеса, которых призвал открывать филиалы в Омане, заниматься инвестициями. «Я очень благодарен всем российским официальным лицам, которые в последние два-три года посетили Маскат, и призвал их визави из Омана чаще посещать Россию», – сказал он.

На этом открытая часть встречи закончилась. Кремль анонсировал, что на повестке дня переговоров будут «укрепление взаимодействия на мировой арене», развитие диалога в формате «ОПЕК+», обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, палестино-израильского конфликта и событий в Сирии. После встречи глав двух государств в узком составе будут российско-оманские переговоры в расширенном составе в формате обеда, говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Затем стороны подпишут ряд документов.

Андрей Гордеев / Ведомости
1  / 14

Андрей Гордеев / Ведомости

Аль Саид посетил Москву между двумя раундами переговоров по иранской ядерной сделке, где как раз Оман выступает основным посредником. В Маскате 12 апреля при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди состоялись первые переговоры Вашингтона и Тегерана. А на прошлой неделе 19 апреля в оманском посольстве в Риме прошел второй раунд переговоров. Третий раунд запланирован на 26 апреля. Со стороны США в переговорах участвует спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, со стороны Ирана – глава МИД Аббас Аракчи. Аракчи был с визитом в Москве на прошлой неделе. Владимир Путин встречался с ним 17 апреля – накануне переговоров по ядерной сделке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных