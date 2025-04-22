Первая в истории встреча глав России и Омана в Кремле

Путин поблагодарил Аль Саида за визит в Россию. «Вы хорошо известны в России: вы неоднократно бывали в стране. Более того, в 1985 г. именно вы поставили свою подпись под соглашением об установлении дипломатических отношений между нашими странами», – сказал Путин султану. В 1985 г. Аль Саид был заместителем министра иностранных дел Омана. К нынешнему визиту подготовлен солидный пакет документов, который создаст нормативную базу для развития отношений, сказал Путин. По его словам, еще многое предстоит сделать в сфере торгово-экономических отношений, но уже сейчас можно развивать их в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций и сельском хозяйстве. Россия поставляет в Оман продовольственные товары и рассчитывает на дополнительное сотрудничество в сфере энергетики, отметил президент. По словам Путина, в России в 2025 г. пройдет саммит между Россией и Лигой арабских государств, многие «наши друзья в арабском мире» эту идею поддерживают. Поэтому он пригласил султана Омана посетить этот саммит, если тот найдет время.