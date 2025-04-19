Россия и Оман подпишут соглашение об отмене визового режима
Россия и Оман намерены подписать соглашение о взаимной отмене визового режима, это произойдет во время визита в Москву султана Хайсама бен Тарека Аль Саида 21 апреля, сообщил посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх.
«Во время визита будет подписано 10 соглашений и дорожных карт. Главное из них – взаимная отмена визового режима для граждан с обычными паспортами», – сказал посол агентству ONA (цитата по «РИА Новости»).
По данным посла Омана, в 2024 г. Россию посетили 11 000 жителей султаната, турпоток вырос на 70%, пишет ТАСС.
Кремль 19 апреля сообщил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тареком аль Саидом. Стороны обсудят основные направления развития сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Times of Oman писало, что султан прибудет в Россию по приглашению Путина и будет находиться в стране с государственным визитом 21-22 апреля.