Россия и Оман подпишут соглашение об отмене визового режима

Кремль 19 апреля сообщил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тареком аль Саидом. Стороны обсудят основные направления развития сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Times of Oman писало, что султан прибудет в Россию по приглашению Путина и будет находиться в стране с государственным визитом 21-22 апреля.