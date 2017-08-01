РБК: Дипломаты США намерены попасть на дачу после вступления санкций в силу

Заявления представителей дипмиссии США о преждевременном блокировании доступа к их резиденции в Серебряном Бору в МИДе расценили как преднамеренную провокацию, заявил собеседник РБК во внешнеполитическом ведомстве. Накануне пресс-секретарь посольства Мария Олсон сообщала, что американские дипломаты уже два дня не могут попасть на дачу, чтобы забрать остатки своих вещей. «Все верно, доступ закрыт как вчера, так и сегодня», – утверждала она. Ранее МИД России информировал американскую дипмиссию о приостановке доступа к даче посольства США в Серебряном Бору и складу на Дорожной улице с 1 августа.

Собеседник в МИДе пояснил, что дача дипломатов находится в природоохранной зоне и грузовой транспорт туда не пускают. Американская сторона не проинформировала заранее московский департамент охраны окружающей среды о том, что собирается послать туда три больших грузовика. МИД России, по словам источника, экстренно решил вопрос о доступе, а работники парковой охраны хотели раздать посольским сотрудникам разрешения на проезд прямо на въезде в заповедник КПП, однако те «по поступившей им команде» развернулись и уехали. Собеседник уверен, что за оставшимися вещами американские дипломаты собираются вернуться уже после вступления в силу санкций – утром 1 августа.

Ограничения в отношении дипмиссии США введены в ответ на одобрение конгрессом законопроекта о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Речь идет о прекращении доступа к резиденции в Серебряном Бору и складским помещениям, а также о сокращении численности американских дипломатов в России на 755 человек – до 455 человек. Таков штат российского представительства в США.