В Кремле не знают, изменятся ли сроки выдачи виз США для россиян

В Кремле не знают, скажется ли сокращение штата дипломатической миссии США в Москве на скорости выдачи виз для россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предположил, что если заявленные президентом Владимиром Путиным цифры по сокращению дипломатической миссии США на 755 человек реальны, то россиянам придется ждать оформления американских виз недели, если не месяцы.

Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле этого не знают, нужно обращаться в посольство США, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, США сами решат, кто из сотрудников их дипмиссий должен будет покинуть страну, среди них будут и принятые на работу россияне. «Это выбор США. Путин сказал, что это и дипломаты, и технические сотрудники. То есть речь идет не чисто о дипломатах, потому что такого количества [американских] дипломатов [в России] нет. Речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, и о принятых на месте, т. е. российских гражданах, которые там работают», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время Путин считает целесообразным продолжать сотрудничество с США в тех областях, где это приносит выгоду России, заявил Песков. Он добавил, что в случае новой волны антироссийских санкций со стороны США будут приниматься контрмеры.

«Гипотетически вопросы такого плана я, наверное, оставлю без ответа, потому что будут какие-то решения – будут приниматься контрмеры. Но пока никаких решений не принималось, наверное, нет смысла о них говорить», – сообщил он.

28 июля сенат США подавляющим большинством одобрил законопроект, вводящий новые санкции, в том числе против России. Ранее документ поддержали в палате представителей. Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать документ.

В ответ российский МИД опубликовал заявление с предложением в адрес госдепа к 1 сентября привести штат американских дипломатов в России в соответствие с численностью российских – в США, другими словами – сократить его до 455 человек. Также с 1 августа Москва приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.