Сотрудникам посольства США уже два дня закрыт доступ к даче в Серебряном Бору

Сотрудники посольства США в России не допускаются в здание посольской дачи в Серебряном Бору уже в течение двух дней, заявили «Интерфаксу» в дипмиссии.

«Все верно, доступ закрыт как вчера, так и сегодня», - сказала пресс-секретарь посольства Мария Олсон в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что представители США не могут попасть в здание.

В соответствии с мерами, объявленными в пятницу МИД России, доступ к даче посольства США в Серебряном Бору и складу на Дорожной улице должен быть приостановлен с 1 августа.