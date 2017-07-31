Госдеп отреагировал на решение России выслать 755 американских дипломатов

Внешнеполитическое ведомство США считает решение России о высылке 755 американских дипломатов «прискорбным и неоправданным», следует из заявления госдепартамента, которое приводит Associated Press. «Это прискорбно и неоправданно», – отмечается в заявлении. В госдепе обещали оценить, какое влияние на его деятельность окажет этот российский шаг, и отметили, что «прорабатывают свой возможный ответ» на эту меру.

28 июля сенат США подавляющим большинством одобрил законопроект, вводящий новые санкции, в том числе против России. Ранее документ поддержали в палате представителей. Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать документ.

В ответ российский МИД опубликовал заявление с предложением в адрес госдепа к 1 сентября привести штат американских дипломатов в России в соответствие с численностью российских – в США, другими словами – сократить его до 455 человек. Точное число американских дипломатов, которые должны покинуть Россию, накануне в вечернем эфире телеканала «Россия 1» назвал президент Владимир Путин, указав, что это «чувствительная» мера.

Также с 1 августа Москва приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. При этом российское внешнеполитическое ведомство оставляло за собой право и на другие действия.