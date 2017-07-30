Путин: Россию должны покинуть 755 работников американских дипмиссий

По словам президента Владимира Путина, покинуть Россию должны 755 работников американских дипмиссий. Президент отметил, что «это чувствительно».

«Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Российский МИД в пятницу потребовал сократить до 455 человек численность американской дипломатической миссии в России. Американским дипломатам также будет запрещено пользоваться складами на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном Бору.

Власти США выразили Москве протест в связи с этим решением. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже донес позицию Вашингтона до российских властей.