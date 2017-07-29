Вашингтон выразил Москве протест в связи с решением выслать дипломатов

Власти США выразили Москве протест в связи с решением российской стороны выслать дипломатов, сообщает газета The Washington Post. «Мы глубоко разочарованы и выражаем протест», — сказала изданию официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

Российский МИД в пятницу потребовал сократить до 455 человек численность американской дипломатической миссии в России. Американским дипломатам также будет запрещено пользоваться складами на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном Бору.