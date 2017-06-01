Выездной туризм возобновляет рост

Внутренний туризм в России растет четыре года подряд, но в 2017 году оживились и иностранные пляжные направления

Самыми массовыми направлениями организованного туризма остаются Турция и Россия Евгений Егоров / Ведомости

Ростуризм фиксирует рост поездок внутри страны четыре года подряд, оценивая число туристов в 2016 г. в 50–55 млн человек. При этом выездной турпоток в 2016 г. вновь упал – на 8% до 31,7 млн туристов, свидетельствуют данные Росстата. В 2015 г. из России выехали 34,4 млн человек (падение по сравнению с 2014 г. – 20%).

В 2015–2016 гг. внутренний турпоток рос на 30% год к году ежегодно, однако в 2017 г. темпы роста сократятся до 5–15%, говорит гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Гендиректор туроператора «Пегас туристик» Анна Подгорная прогнозирует рост на 20–25%. Именно в 2015 г. многие ведущие туроператоры включили Россию в свою пакетную программу: например, «Библиоглобус», «Пегас туристик», Anex Tour. Этому способствовали и развитие инфраструктуры в Сочи перед зимней Олимпиадой, и присоединение Крыма, считает Подгорная.

Летом 2017 г. во всех трех сегментах туризма – выездном, внутреннем и въездном – наблюдается восстановление турпотока, отмечает Горин.

Франция за первые два месяца 2017 г. зафиксировала 25%-ный рост российских туристов, прибывающих авиатранспортом, рост бронирований авиабилетов на три месяца вперед – 32,9%, а генконсульство Франции в Москве с начала 2017 г. увеличило выдачу виз на 80% по сравнению с тем же периодом 2016 г.

Определились с направлениями

Политическая нестабильность последних лет серьезно влияла на географию выездного туризма. После крупных терактов в Тунисе в 2015 г. турпоток на этом направлении значительно сократился. Осенью 2015 г. Россия закрыла для своих граждан организованный выезд в Египет и Турцию – самые популярные пляжные направления. Авиасообщение с Египтом было прекращено после подрыва российского лайнера над Синаем в октябре 2015 г., авиасообщение с Турцией было закрыто с ноября 2015 г. после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик.

Сейчас для российских туристов открыты практически все популярные зарубежные направления, кроме Египта.

Самыми массовыми направлениями организованного туризма остаются Турция и Россия: они составляют около половины продаж у туроператоров и турагентств, отмечает сооснователь Onlinetours Константин Победкин.

У сети «Магазин горящих путевок» в докризисные годы доля продаж Турции составляла 60–65%, в 2017 г. доля Турции может вырасти до 50%, прогнозирует гендиректор сети Сергей Агафонов. Сейчас у Tez Tour и сети «Магазин горящих путевок» доля Турции уже достигает 40%, рассказали их представители.

В 2017 г., если не будет никаких проблем с безопасностью в Турции, то турпоток туда может составить около 3,5 млн, т. е. вернуться к докризисным показателям, говорит Горин. Победкин считает, что в Турцию приедет около 2,5 млн туристов. При этом средний чек в Турции – $300–500 на человека за неделю, говорит Горин. То есть Турция может заработать на российских туристах от $750 млн до $1,75 млрд.

Популярность Турции растет во многом за счет доступной цены и возможности отдохнуть по системе «все включено», продолжает Победкин. Турецкие туры россиянам обходятся дешевле за счет скидок и ранних бронирований, отмечает Горин: так, в межсезонье Турция доплачивает туроператорам за перевозку чартерных рейсов $6000–8000; к тому же у турецких отельеров сниженные ставки на кредиты, чтобы они загружали отели. «Все включено» – это решающий фактор для семейного пляжного отдыха, считает представитель Tez Tour Лариса Аханова: туристы едут отдыхать, а не решать бытовые проблемы – где есть и развлекаться. «Все включено» очень востребовано в кризис из-за фиксации цены: туристу не нужно на отдых брать дополнительные деньги, указывает Горин.

Россия vs. Турция

Количество внутренних туристов примерно в 2,5 раза больше, чем выездных, отмечает Горин: только у 10% россиян есть загранпаспорт, но даже они не все ездят за границу. Около половины отдыхающих на курортах Краснодарского края – москвичи, 30% – это жители Южного федерального округа, 20% приходится на остальные российские регионы, рассказывает гендиректор сети «Розовый слон» Александр Мкртчян.

В 2017 г. на курортах Краснодарского края ожидается примерно 16 млн туристов, Крыма – 5,6–5,8 млн, говорит Мкртчян. Сочи примет не менее 4,3 млн туристов, рассказал заммэра Сочи Эдуард Волков: это аналогично прошлогодним показателям, но возможен и рост. В 2016 г. Краснодарский край получил от туристов около 48,3 млрд руб., а Сочи принес примерно 50% этой суммы, вспоминает Волков.

Открытие Турции, которая готова на серьезные скидки, чтобы вернуть себе российских туристов, сильно озаботило представителей российских туристических регионов.

«По нашему срезу пяти-шести ведущих туроператоров, в том числе турецких, которые продают сейчас Турцию, отель «3 звезды» на двух гостей с перелетом из Москвы стоит 38 000 руб. «4 звезды» и «5 звезд» – примерно одна и та же цена, потому что турецкие «5 звезд» сейчас демпингуют – около 48 000 руб. Конечно, это несопоставимо с крымской ценой», – говорила в апреле на туристической конференции «Ведомостей» в рамках Ялтинского экономического форума заместитель министра курортов и туризма Крыма Анна Нерозина. По ее словам, одна из проблем – цена на авиабилеты: если брать билеты в Симферополь на август туда и обратно, Крым по всем авиакомпаниям дороже, чем Сочи, на 3000–5000 руб., при том что полет занимает 2 часа 5 минут до Сочи и 2 часа 15 минут до Симферополя.

«50% раннего бронирования на летний период – это Турция. Власти Турции идут на беспрецедентные меры – доплачивают за каждого привезенного туриста, – говорила на той же конференции председатель комитета по индустрии гостеприимства «Деловой России» Елена Кривенкова. – Мы представляем 78 регионов, и, общаясь с предпринимателями, которые занимаются туризмом, я могу сказать следующее: спрос на Крым упал».

«В ситуации, когда открыли Турцию, когда укрепился рубль, если в этом сезоне у нас будет падение спроса на 20% – это будет хорошо. А сдается, падение туристического потока будет гораздо сильнее», – добавлял Борис Земский, глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Севастополе.

В 5-звездочном ялтинском отеле Villa Elena на лето забронировано меньше половины номеров, но это объясняется низкой глубиной бронирования и установившейся в мае холодной погодой, рассказала управляющая отелем Кира Захарова. Отель «Сочи Марриотт Красная Поляна» сейчас забронирован примерно на треть на летний период, говорит региональный директор по маркетингу и PR отеля Алина Абрамович. В сочинском 3-звездочном отеле «Бархатные сезоны» цена за номер относительно прошлого года увеличилась на 10–15%, в «Сочи Марриотт Красная Поляна» – на 10%, отметили их представители. Средняя стоимость за номер в Villa Elena снизилась на 20%.

Организованный туризм восстанавливается

До 2014 г. доля организованного туризма составляла около 20%, напоминает Горин. Сейчас в Сочи его доля составляет примерно 67% всего турпотока, говорит Волков. В Крыму – только около 50%, знает гендиректор НТК «Интурист» Виктор Тополкараев. Сочи определенно опережает другие российские курортные направления, замечает Абрамович: сложно конкурировать с инфраструктурой кластера, который прорабатывали и финансировали к Олимпиаде.

В 2017 г. туристы снова стали планировать отдых заранее: если в кризис глубина бронирования была около двух недель, то сейчас ситуация стабилизировалась и в среднем бронируют тур за месяц до вылета, продолжает Горин. По его словам, также выросла доля ранних бронирований – на 20–30%, такие туры обходятся туристам до 40% дешевле. На долю ранних бронирований в сети турагентств «Розовый слон» пришлось около трети всего летнего турпродукта. Также восстанавливается спрос на традиционные экскурсионные направления (Чехия, Франция, Италия), продолжает Горин: во время кризиса туристы жертвовали именно экскурсионными турами и копили на «пляж».

До кризиса большинство туристов путешествовали четыре раза в год, во время кризиса многие туристы вовсе отказались от поездок или выехали один раз в год, напоминает Горин: сейчас туристы путешествуют в среднем 1-2 раза в год. Количество бронирований на лето выросло в 2 раза по сравнению к 2016 г., замечает Аханова: благодаря стабильному курсу валют и ранним бронированиям. За январь – май 2017 г. у Onlinetours количество туристов стало в 2,5 раза больше, чем за такой же период в прошлом году.

В 2017 г. внутренний туризм может вырасти на 50% за счет роста числа организованных туристов, а выездной туризм вырастет на 15–20%, считает Горин.