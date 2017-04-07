Туристы из России возвращаются в Турцию

В марте Турцию посетило почти столько же россиян, как до кризиса

Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Россияне вернулись в Турцию

По данным аэропорта Антальи, в марте на курорт приехало 24 314 российских туристов. Это всего на 2,7% меньше, чем в докризисном 2014 году, свидетельствует статистика.