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Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Россияне вернулись в Турцию

Туристы из России возвращаются в Турцию

В марте Турцию посетило почти столько же россиян, как до кризиса
Летом Турция, несомненно, станет самым популярным направлением среди российских туристов
Летом Турция, несомненно, станет самым популярным направлением среди российских туристов
Александр Демьянчук / ТАСС

По данным аэропорта Антальи, в марте на курорт приехало 24 314 российских туристов. Это всего на 2,7% меньше, чем в докризисном 2014 году, свидетельствует статистика.

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