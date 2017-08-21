Лавров увидел в решении США по визам логику цветных революций

Лавров считает, что увязка сокращения дипмиссии США с трудностями в выдаче виз является свидетельством неуважения Вашингтона к собственной дипломатической службе Сергей Бобылев / ТАСС

Решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз россиянам лежит в русле логики организации цветных революций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его мнению, авторы этих решений «затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти». «Эта логика известна, это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации [бывшего президента США Барака] Обамы в чистом виде», - отметил Лавров (цитаты по «РИА Новости»).

В то же время Лавров пообещал не срывать зло на гражданах США. «Необходимо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены, - цитирует его ТАСС. - Могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразителен, то он просчитался».

В понедельник посольство США сообщило, что с 23 августа приостановит выдачу неиммиграционных виз из-за ограничения Россией численности сотрудников дипмиссии США. Выдача виз возобновится только в Москве с 1 сентября. В регионах она будет приостановлена на неопределенный срок.

Лавров считает, что увязка сокращения дипмиссии США с трудностями в выдаче виз является свидетельством неуважения Вашингтона к собственной дипломатической службе, так как Россия просила ограничить число сотрудников дипмиссии таким же количеством персонала, каким располагает Россия в США, передает «Интерфакс». Он добавил, что Москва исходила из того, что американская дипломатическая служба «имеет опыт подготовки высокопрофессиональных кадров, которые умеют справляться с задачами, стоящими перед зарубежными посольствами и генконсульствами».

«Поэтому утверждать, что приведение к общему знаменателю количества сотрудников загранучреждений США в России и России в США послужит резкому сокращению возможности выполнять консульские функции, включая выдачу виз, думаю, это равносильно неуважению к способностям и возможностям американской дипломатической службы», - сказал Лавров.

«Истинные причины решений, которые сегодня объявлены, в другом», - заявил он, добавив, что «политический оттенок здесь для всех очевиден».

Он не стал уточнять, какими будут ответные действия России: «Надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим».

Требование о сокращении американской дипмиссии в России пропорционально российскому представительству в США – 455 сотрудников посольств – впервые было озвучено МИД России 28 июля. Позже президент Владимир Путин уточнил, что США придется сократить 755 человек, что является самой массовой высылкой дипломатов за всю историю двух стран.

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