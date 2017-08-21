Лавров увидел в решении США по визам логику цветных революций

Лавров считает, что увязка сокращения дипмиссии США с трудностями в выдаче виз является свидетельством неуважения Вашингтона к собственной дипломатической службе
Сергей Бобылев / ТАСС
Решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз россиянам лежит в русле логики организации цветных революций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его мнению, авторы этих решений «затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти». «Эта логика известна, это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации [бывшего президента США Барака] Обамы в чистом виде», - отметил Лавров (цитаты по «РИА Новости»).
В то же время Лавров пообещал не срывать зло на гражданах США. «Необходимо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены, - цитирует его ТАСС. - Могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразителен, то он просчитался».
В понедельник посольство США сообщило, что с 23 августа приостановит выдачу неиммиграционных виз из-за ограничения Россией численности сотрудников дипмиссии США. Выдача виз возобновится только в Москве с 1 сентября. В регионах она будет приостановлена на неопределенный срок.
Лавров считает, что увязка сокращения дипмиссии США с трудностями в выдаче виз является свидетельством неуважения Вашингтона к собственной дипломатической службе, так как Россия просила ограничить число сотрудников дипмиссии таким же количеством персонала, каким располагает Россия в США, передает «Интерфакс». Он добавил, что Москва исходила из того, что американская дипломатическая служба «имеет опыт подготовки высокопрофессиональных кадров, которые умеют справляться с задачами, стоящими перед зарубежными посольствами и генконсульствами».
«Поэтому утверждать, что приведение к общему знаменателю количества сотрудников загранучреждений США в России и России в США послужит резкому сокращению возможности выполнять консульские функции, включая выдачу виз, думаю, это равносильно неуважению к способностям и возможностям американской дипломатической службы», - сказал Лавров.
«Истинные причины решений, которые сегодня объявлены, в другом», - заявил он, добавив, что «политический оттенок здесь для всех очевиден».
Он не стал уточнять, какими будут ответные действия России: «Надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим».
Требование о сокращении американской дипмиссии в России пропорционально российскому представительству в США – 455 сотрудников посольств – впервые было озвучено МИД России 28 июля. Позже президент Владимир Путин уточнил, что США придется сократить 755 человек, что является самой массовой высылкой дипломатов за всю историю двух стран.
Какими зданиями пользуется американская дипмиссия в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Резиденция посла США в Москве Спасо-хаус расположена в особняке Второва по адресу Спасопесковская площадь, 10. Здание находится в пользовании у США, но принадлежит России и является памятником архитектуры предреволлюционного времени
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Евгений Разумный / Ведомости
Особняк используется в качестве резиденции посла США в Москве с 1933 г. Здесь жили во время государственных визитов Эйзенхауэр, Никсон, Рейган. Общая площадь участка резиденции - 7100 кв. м, кадастровая стоимость - 416 млн руб. Площадь здания - 2600 кв. м, кадастровая стоимость - 56,8 млн руб.
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Максим Стулов / Ведомости
Американское посольство на Новинском бульваре в Москве. Здание было построено в 1952 г. как жилой дом
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Сергей Николаев / Ведомости
Но в 1953 г. туда переехала американская дипмиссия, которая до этого располагалась прямо напротив Кремля на Моховой улице. В 1969 г. территория посольства была расширена до Конюшковской улицы. Дипмиссия получила ее в безвозмездную аренду на 85 лет (до 2054 г.)
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Сергей Портер / Ведомости
По адресу Большой Девятинский пер., д. 8 также располагается комплекс зданий посольства США. Постройки по этому адресу США начали возводить в 1970-х гг.
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Денис Абрамов / Ведомости
Но работы американской дипмиссии в Большом Девятинском переулке были приостановлены в 1987 г., поскольку, как утверждает американская сторона, в готовых стенах были обнаружены подслушивающие устройства. В итоге комплекс был построен только в мае 2000 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Здание Англо-американской школы посольства США. Находится на северо-западе Москвы рядом с элитным жилым комплексом «Покровские Холмы». В школе обучаются около 1250 учеников из 60 стран мира. На территории также есть многоцелевой зал/театр на 630 мест, стадион и крытый бассейн. В конце прошлого года CNN сообщило, что Кремль в ответ на высылку из США российских дипломатов закрыл школу. Позже МИД России опроверг это сообщение
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google.ru/maps
Склады посольства США находятся в промзоне в районе Чертаново Южное по адресу: Дорожная улица, 9B, по соседству с объектом «Мосэнерго». Площадь основного здания - около 2300 кв. м, кадастровая стоимость - 48 млн руб. (на фото промзона в Чертаново Южное)
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Евгений Разумный / Ведомости
Дача посольства США расположена в районе Хорошево-Мнёвники в северной части Серебряного Бора. Граничит с парком «Ветеран». Периодически здесь проводятся различные встречи с участием дипломатов, праздники барбекю и т. д.
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Евгений Разумный / Ведомости
В ответ на новый пакет антироссийских санкций США МИД России сообщил, что приостанавливает использование американской посольской дачи в Серебряном Бору с 1 августа 2017 г.