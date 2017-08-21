Соискателям виз в США консульский сбор не вернут

Посольство США не вернет консульский сбор тем, кто подал заявление на визу и заплатил эти деньги. В дипмиссии напомнили, что сбор действителен в течение одного года с момента оплаты.

Оформление неммиграционных виз посольство Москвы возобновит с 1 сентября. Тем, кто подал заявление на визу в других городах, пообещали сообщить об отмене назначенного в консульстве собеседования по электронной почте. В письме будет указан телефон, по которому можно будет назначить день собеседования в посольстве в Москве.

Приостановку собеседований и прекращение этой работы в консульствах посольство объясняет сокращением численности сотрудников дипмиссии в России по требованию Москвы.