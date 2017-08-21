РСТ: Россияне из регионов могут ждать визу США полгода

Решение посольства США остановить выдачу неиммиграционных виз в регионах России может увеличить срок их оформления до полугода, а также приведет к снижению числа турпоездок, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «По данным Росстата, в 2016 г. в США с целью туризма было совершено около 110 000 поездок, на 5,2% больше, чем в 2015. В списке самых популярных направлений США занимают 24-е место. Конечно, это решение приведет к снижению числа и туристических, и частных, и деловых поездок», – рассказала она.

«Вполне вероятно, что он [срок оформления виз в США] растянется до полугода. А турпоток из Приморского края и Дальнего Востока практически иссякнет. Оттуда есть прямое авиасообщение с США, но, конечно, мало кто теперь захочет сначала лететь через всю страну в Москву за визой. Соответственно, рейсы в США из Приморья будут летать полупустыми», – считает Тюрина.

Она напомнила, что прежде записаться на собеседование можно было в любое консульство США независимо от места жительства.

Сегодня посольство США сообщило, что в связи ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США с 23 августа приостанавливается выдача неиммиграционных виз по всей России. 1 сентября выдача виз возобновится только в Москве, а в регионах она будет приостановлена на неопределенный срок.

Ранее назначенные собеседования будут отменены. Те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование.

Штат всех дипломатических представительств США в России к 1 сентября должен быть сокращен до 455 сотрудников. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить работу в России.