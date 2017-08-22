Международные отношения
Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Закрытие Америки

Отношениям России и США есть куда ухудшаться

Визовый вопрос будет не последним поводом для конфронтации, уверены эксперты

С 23 августа приостанавливается выдача неиммиграционных виз в США: в Москве – до 1 сентября, в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – на неопределенный срок. «Решение российской стороны сократить число сотрудников дипломатической миссии США в России ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений», – сказано на сайте посольства. Визы на период с 23 августа до 1 сентября не будут выдаваться вообще, при крайней нужде стоит связаться с посольством, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь посольства Мария Олсон. Если россиянин подаст запрос на визу США в другой стране, ограничений не будет, но срок выдачи будет зависеть от загруженности конкретного диппредставительства. Ученые и бизнесмены в отличие от официальных лиц идут в общей очереди, констатировала Олсон: «У нас просто меньше людей и окон для собеседования. Мы не можем пока сказать, когда мы сможем нанять больше людей или вновь открыть консульства».

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