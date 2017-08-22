Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: От редакции: Россия без виз
Визовый конфликт с США укрепляет изоляцию России
Культурный эффект шире, чем техническая проблема
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Ограничения на выдачу американских виз гражданам России вроде бы технический, но при этом символически важный этап в развитии новой холодной войны.
До сих пор в «дачной» части дипломатическое противостояние шло по линии отношений России и США как государств. Решение дипмиссии США приостановить и затем замедлить выдачу неиммиграционных виз россиянам бьет уже по гражданам. Причем это скорее эффект контрсанкций, чем санкций: Владимир Путин объявил о высылке 755 американских дипломатов (из США в 2016 г. были высланы 35 российских) и американская дипмиссия приводит свою работу в соответствие физическим возможностям.
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