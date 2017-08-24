Международные отношения

Politico: Трамп уговаривал сенаторов не принимать закон о санкциях против России

Издание ссылается на частные телефонные разговоры президента с Бобом Коркером и Томом Тиллисом

Президент США Дональд Трамп в частном порядке высказывал сенаторам-республиканцам недовольство их решениями в сфере американско-российских отношениях, в частности, законопроектом о новых санкциях», сообщает Politico. Помимо открытых заявлений президента в адрес лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, Джона Маккейна и Джеффа Флейка был еще и частные беседы как минимум с двумя сенаторами, говорят источники издания, информированные о переговорах Трампа.

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