Скарамуччи нецензурно отозвался о главе аппарата и главном стратеге Белого дома

Недавно назначенный директор по коммуникациям Белого дома, финансист Энтони Скарамуччи обещал больше не использовать нецензурную лексику в беседе с журналистами. Он написал это в Twitter после телефонного разговора с корреспондентом The New Yorker Райаном Лиззой, в котором грубо обругал руководителя аппарата президента Ринса Прибуса и главного стратега Белого дома Стива Бэннона. «Я иногда использую яркую лексику. Буду воздерживаться от этого в этой сфере, но не отступлюсь от страстной борьбы за продвижение повестки президента», - написал он в Twitter.

Грубые выражение Скарамуччи допустил, когда позвонил журналисту с требованием раскрыть источник утечки информации о действиях чиновников Белого дома. Недавно он дал понять журналистам, что постарается прекратить утечки информации в СМИ и не исключает, что может сократить весь отдел по связям с общественностью Белого дома до двух человек - себя и пресс-секретаря Сары Сандерс, если это поможет. «У нас есть очень, очень хорошее представление о том, кто занимается утечками и кто является главными источниками утечек в Белом доме», - цитировала его CNN 27 июля. ВВС отмечает, что в своих беседах с журналистами Скарамуччи давал понять, что считает Прибуса источником утечек.

После того как журналист The New Yorker написал, что Скарамуччи ужинал в Белом доме с президентом, первой леди и бывшим менеджером Fox News, чиновник позвонил ему и потребовал - «как от патриота Америки» - раскрыть источник информации. Лизза написал, что отказался это сделать. В разговоре Скарамуччи назвал Прибуса «параноидальным шизофреником» и выразил уверенность, что тот будет скоро уволен. Он также сказал, что, в отличие от Бэннона, сам он не пытается создать собственный бренд, пользуясь силой президента, и заверил, что пришел в Белый дом, чтобы служить стране.

ВВС напоминает о сообщениях СМИ о том, что Прибус якобы противился назначению Скарамуччи. Сам Скарамуччи в интервью CNN назвал Прибуса своим хорошим другом, c которым они привыкли пикироваться, но добавил, что не знает, сумеют ли они разрешить все разногласия, впрочем, это президент будет решать, согласен ли он на такое положение вещей. Сара Сандерс описала их отношения как «здоровую конкуренцию». Спикер Палаты представителей конгресса Пол Райан заявил журналистам, что посоветовал бы этим двум чиновникам в частном порядке урегулировать все разногласия, если у них таковые есть.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уволился в тот же день, когда Скарамуччи был назначен директором по коммуникациям.

Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство утечками информации из администрации президента в СМИ.