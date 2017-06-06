В США назвали первую подозреваемую в сливах секретной информации в СМИ

В США разоблачили первого при Трампе организатора утечки в СМИ секретной информации Е.Разумный / Ведомости

В США 25-летнюю Риалити Уиннер, с февраля работавшую по контракту на Агентство национальной безопасности в Джорджии (АНБ, NSA), обвинили в передаче секретной информации в СМИ. Как сообщил NBC News высокопоставленный источник в федеральных структурах США, она была задержана дома агентами ФБР 3 июня. Уиннер подозревается в передаче интернет-изданию The Intercept секретного документа АНБ о хакерской атаке, которую якобы устроило ГРУ за неделю до президентских выборов, а целью атаки был поставщик программного обеспечения для системы подсчета голосов, сказал собеседник телеканала. Также в документе говорится об одновременной рассылке писем с фишинговыми ссылками как минимум сотне сотрудников американских избирательных комиссий. В документе не говорится, повлиял ли взлом на результаты голосования, но в нем отмечается, что атака могла затронуть хотя бы некоторые элементы системы подсчета голосов с самыми неопределенными последствиями. В целом он свидетельствует, что хакеры сумели продвинуться дальше, чем до сих пор считалось. Источник в администрации подтвердил CNN, что журналистам достался подлинный документ АНБ. Москва последовательно отрицает вмешательство в выборы и внутреннюю политику в других странах.

Документ был опубликован 5 июня, и через час Минюст США обнародовал информацию, что Уиннер грозит уголовное преследование за вынос засекреченных документов из правительственного учреждения и отправку их по электронной почте СМИ. The Intercept и опубликованный им документ в сообщении Госдепа не упоминается. Там говорится, что Уиннер признала, что распечатала его и переслала журналистам, что у администрации США есть доказательства, что Уиннер переписывалась с этой редакцией по электронной почте и что она была одним из шести человек, которые видели слитый СМИ документ разведки.

Уиннер является сотрудником корпорации Pluribus International, которая занимается переводческой деятельностью и сотрудники которой работают для Пентагона и разведслужб США. В АНБ она работала с 13 февраля и имела доступ к самой секретной информации.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выражал возмущение в связи с утечками в СМИ секретов Белого дома и спецслужб и требовал найти тех, кто это устраивает. Правда, его недовольство было вызвано больше сообщениями о деталях организации работы его администрации, «фейковыми новостями» о его неудаче и хаосе в работе чиновников, а не разоблачениями «российского вмешательства». В начале марта 2017 г. Reuters сообщил, что усилия советников президента по борьбе с утечками доводят правительственных чиновников до паранойи: им кажется, что сверху пытаются ограничить потоки информации внутри администрации и не разрешать говорить с журналистами на темы, которые могут вылиться в публикацию негатива. Источники Reuters рассказали о жестких беседах высокопоставленных чиновников с подчиненными на этот счет, об ограничении доступа сотрудников к секретной компьютерно системе Белого дома о том, как чиновники начинают бояться откровенных высказываний в электронной переписке, телефонных разговорах и даже простых беседах.

В 2013 г. всемирную известность получил еще один контрактник АНБ Эдвард Сноуден. Как он объяснял, его возмутила практика спецслужб по слежке за электронными контактами американцев. Поэтому он скачал засекреченные документы о программах слежения Агентства национальной безопасности за гражданами США и иностранцами, передал их СМИ и бежал из США летом 2013 г. В Москве он оказался по пути в Эквадор, но в «Шереметьево» оказалось, что его паспорт аннулирован и он не может никуда вылететь. Он получил вид на жительство в России и с тех пор здесь и живет. Действия Сноудена осложнили отношения США с союзниками, которым было неприятно узнать о слежке за ними американских спецслужб и об обнародовании этой информации.

Президент Владимир Путин недавно назвал политической шизофренией попытку одних сил в США использовать обвинения в «российских связях» в борьбе с другими политическими силами. В интервью NBC News в начале июня он заявил, что Россия не вмешивается в чужие выборы, что ему никто ни разу не предъявлял убедительных доказательств такого вмешательства, что хакерские атаки в США могли осуществить сами американцы, а затем грамотно «перевести стрелки» на Россию, чтобы ее подставить. Также он выразил убеждение, что в принципе невозможно повлиять извне на исход выборов в любой стране, тем более, такой великой державе, и напомнил, что США сами по всему миру активно вмешиваются в политику других стран и им не на что обижаться.