Главный стратег Белого дома Бэннон ушел в отставку

Советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон Carlos Barria / Reuters

Советник президента США по стратегическому анализу Стив Бэннон покидает в пятницу, 18 августа, свой пост. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

«Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон пришли к соглашению, что сегодня - последний день работы Стива. Мы благодарны ему за работу и желаем ему всего самого лучшего», - отмечается в заявлении.

О том, что главный политический стратег Белого дома может уйти в отставку, писало ранее издание Politico со ссылкой на одного из чиновников администрации президента США Дональда Трампа. По информации собеседника газеты, правый политик-популист уходит из-за недовольства его поведением и политическими решениями. В частности, за день до ухода он подвергся критике после того, как интервью изданию The American Prospect назвал белых расистов «маргинальными клоунами», а также заявил, что США находятся в стадии экономической войны с Китаем, а политика Пекина по проблеме КНДР только отвлекает внимание.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в Белом доме указывало, что Бэннон покидает свой пост не в результате соглашения, а в связи с тем, что решение о его уходе принял Трамп. На этой неделе газета The New York Times утверждала, что американский президент уже в течение нескольких месяцев раздумывал над увольнением Бэннона, а в последние дни отказывался от проведения с ним личных встреч.

В апреле Трамп уже исключил Бэннона из состава Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. В начале текущей недели он заподозрил своего стратега в том, что он стоит за утечками в СМИ важных данных о работе Белого дома, в том числе о советнике по национальной безопасности Герберте Макмастере. Кроме того, по сообщениям западных СМИ, американский лидер выражал недовольство по поводу сотрудничества Бэннона с журналистом Bloomberg Businessweek Джошем Грином.

Бэннон стал главным советником президента США 21 января 2017 г. Это решение Трамп принял после того, как в ходе предвыборной кампании Бэннон внес значимый вклад в его победу, переломив ситуацию в «колеблющихся штатах». До прихода в предвыборную кампанию Трампа был руководителем ультраправого новостного портала Breitbart. Назначение Бэннона стратегом вызвало возражения со стороны Антидиффамационной лиги, Совета по американо-исламским отношениям и других групп защиты гражданских прав, поскольку его заявления в Breitbart рассматривались ими как расистские и антисемитские, напоминает ТАСС.

В первые месяцы президентства Бэннон считался правой рукой Трампа. Он создал и возглавил группу стратегически инициатив. Помимо этого американский президент назначил его в целый ряд президентских советов, чем, по сути, приравнял его должность к уровню госсекретаря, министра обороны и главы национальной разведки. На фоне назначений СМИ стали называть Бэннона чуть ли не вторым самым влиятельным человеком в США (серым кардиналом).

После своего назначения Бэннон нередко вставал на защиту Трампа перед СМИ и называл их «оппозиционной партией». Так, в январе Бэннон заявил в интервью одному из изданий, что СМИ должны устыдиться, быть должным образом унижены, помолчать и для разнообразия немного послушать («keep its mouth shut and just listen for a while» - точная цитата). По его словам, журналисты всегда предвзято относились к Трампу и небеспристрастно освещали предвыборную кампанию. До этого сам президент жаловался на то, что ему приходится иметь дело с удивительно лживыми СМИ, поэтому он вынужден общаться с населением напрямую через Twitter, хотя ему это и не нравится, потому что дела так не делают.