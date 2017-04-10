Слоновья решительность президента США

Если кто помнит: когда была предвыборная гонка, кандидат в кандидаты, а затем кандидат в президенты Трамп высказывался примерно в том духе, что Сирия со всеми ее сложностями никак Америки не касается. В России это высказывание тогда еще не избранного Трампа внешне очень хорошо воспринималось, но где-то внутри вызывало, скажем, сожаление: ястребиная часть отечественных политиков и военных лишалась театра псевдовоенных действий против основного геополитического конкурента. (И не будем в связи с этим вспоминать, как «Томагавки» пролетели сквозь российскую ПВО, раскинутую над Сирией.) Теперь сожалеть, кажется, не о чем – тем более что Трамп выкинул из Совета национальной безопасности своего важнейшего советника, Стива Бэннона, который был, говорят, против любых военных акций на Ближнем Востоке.

Возникает вопрос: эта демонстративная непредсказуемость американского президента – она только в российском направлении? Ответ будет отрицательным: кто, как не Трамп, бранил Китай, выражал опасение в связи с его растущей мощью и называл конкурентом – и кто, как не Трамп, принял вполне дружески китайскую представительную делегацию у себя во Флориде? И Си Цзиньпин, с которым Трамп прогуливался по флоридской травке, видимо, имел возможность получить из первых рук все комментарии по поводу налета «Томагавков» на сирийский аэродром. Это уже не говоря о том, что, по наблюдению американской прессы, между двумя сверхдержавными лидерами возникла «человеческая химия».

Так что и на другом важнейшем, помимо российского, направлении президент Трамп не стал придерживаться некогда взятого курса.

Нет, нельзя не признать, что ситуативно у Дональда Трампа все получилось неплохо: несмотря на всю химию, жесткие переговоры с Си должны будут дать довольно скорый эффект в виде двусторонних соглашений; а удар по сирийской авиабазе явно привел в недоумение «российских партнеров», которым предстоит придумать какой-то асимметричный ответ, иначе – где наша родная брутальность, к которой так привыкли и российское население, и политики на Западе?

Трудно, конечно, предсказать, продлится ли непредсказуемость Дональда Трампа еще сколько-нибудь длительное время. Но что становится очевидным, так это совершенно слоновья решительность нового американского президента. Ее можно было приметить, разумеется, и в прежних сложных ситуациях – но теперь она выглядит едва ли не главной политической чертой Трампа.

И вряд ли можно сказать, что это поведение новичка – скорее, человека, все больше осваивающегося на своем месте.