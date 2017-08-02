Медведев: санкции, подписанные Трампом, – полноценная торговая война

Премьер России Дмитрий Медведев расценил подписание президентом США Дональдом Трампом закона о новых санкциях против России как объявление полноценной торговой войны и как признак того, что санкции продлятся десятки лет.

«Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война», - написал премьер на странице в Facebook.

«В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США», - отметил Медведев.

«Что это означает для них? Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа, - считает он. - Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован».

Он отмечает, что «при этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы». «Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это - новелла)», - пишет премьер России.

«Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо, - констатирует премьер. - Причем он будет жестче закона Джексона – Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия конгресса. Таким образом, отношения между Россией и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента».

«Что это означает для нас? - спрашивает Медведев. - Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя».