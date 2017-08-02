Песков: Россия не будет отвечать на санкции США

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отвечать на новые ограничения со стороны США. Подписание американским президентом Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций в отношении России, КНДР и Ирана никак не влияет на текущую ситуацию, считает пресс-секретарь.

«Де-факто это ничего не меняет. Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры», - сказал Песков.

Ранее стало известно, что Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение санкций США против России, Ирана и КНДР.