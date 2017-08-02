Reuters: нетрадиционная нефть позволяет западным компаниям обходить санкции против России

Под санкции ЕС и США против России подпадают не все типы нефтяных месторождений и это позволяет обходить санкционный режим некоторым западным компаниям, пишет Reuters.

Так, норвежская Statoil продолжает сотрудничать с «Роснефтью» при разработке доманиковых горизонтов битуминозных известняков, нефть которых не является «сланцевой» и таким образом не подлежит санкциям. Reuters замечает, что во всех релизах Statoil 2013 г. термин «сланцевая нефть» еще употребляется применительно к проекту нефтедобычи под Самарой, а с 2014 г. он заменен на «известняковые толщи». Представитель компании сказал агентству, что вслед за введением санкций она стала использовать «точный и правильный термин».

Тем не менее технологии, применяемые при гидроразрыве известняковых и сланцевых толщ, практически идентичны - таким образом, санкции не смогли поставить барьер для их ввоза в Россию, отмечает Reuters. BP в 2014 г., уже после первых санкций, подписала с «Роснефтью» соглашение о разработке аналогичных месторождений под Оренбургом и сейчас этот проект на одобрении у властей Великобритании, пишет Reuters.