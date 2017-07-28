Трамп разочарован провалом попытки отменить Obamacare

Сенат конгресса США провалил отмену введенной при Бараке Обаме системы медицинского страхования Obamacare. За законопроект об отмене основных положений этой системы проголосовали 49 сенаторов, против - 51, в том числе трое республиканцев: Сьюзен Коллинз, Лайза Мурковски и Джон Маккейн, сообщает The Hill.

«Трое республиканцев и 48 демократов подвели американцев. Я с самого начала говорил: сначала ликвидируйте Obamacare, а потом договаривайтесь о новой системе», - отозвался в Twitter президент Дональд Трамп. Отмена этой системы медстрахования была одним из основных пунктов его предвыборной программы.

После голосования лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел заявил, что его соратники сделали все, чтобы поступить правильно во имя интересов народа, а теперь пора двигаться дальше. Он предложил демократам сформулировать идеи о медицинской реформе.

Маккейн, который вернулся в конгресс вскоре после перенесенной операции по удалению глиобластомы мозга специально, чтобы принять участие в работе над важными законопроектами, в том числе по Obamacare, объяснил свою точку зрения. По его мнению, необходимо вернуться к правильной схеме законотворчества, вернуть законопроект в профильный комитет, провести по нему слушания, получить отклики всех сторон, послушать рекомендации администрации и затем составить документ, который в итоге позволил бы всем американцам получить право на доступную медицинскую помощь.

Система Obamacare ввела обязательное медицинское страхование граждан, расширила федеральную программу помощи малообеспеченным гражданам Medicaid, ввела штрафы для граждан за отказ от покупки медстраховки и для крупных работодателей - за отказ страховать своих сотрудников. Провалившийся законопроект предполагал отмену обязательного медстрахования граждан и штрафов, отмену налога на медицинское оборудование и отмену финансирования программы планирования семьи и сокращение финансирования Medicaid.