Климатический фронт Дональда Трампа

Выполнение главой Белого дома предвыборных обещаний идет медленно и со скрипом Kevin Lamarque / REUTERS

Владимир Путин на форуме в Петербурге призвал «не шуметь» по поводу решения своего американского коллеги Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. «Мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем», – проявил благодушие хозяин Кремля.

Накануне Трамп объявил о выходе из ключевого соглашения по климату. Оно призвано не допустить повышения средней температуры по планете на 2 градуса к 2100 г. и помочь бедным странам «озеленить» свою промышленность. Соглашение было подписано в декабре 2014 г. и ратифицировано 148 странами, включая США и не включая Россию. Другие страны не должны наживаться за счет США, объяснил свое решение Трамп, 2,7 млн рабочих мест, которые американцы могут потерять, – не шутка. А потеряли бы как раз избиратели Трампа – например, работники угольной отрасли. Между тем выполнение главой Белого дома предвыборных обещаний идет медленно и со скрипом. Строительство стены на границе с Мексикой провалилось, отмена Obamacare подвисла, пока легче всего получается выход из международных соглашений. Из Транстихоокеанского партнерства вышли в январе, в мае начат пересмотр НАФТА, на очереди Париж. Выход займет около четырех лет, т. е. в ходе первого срока Трампа США по-прежнему будут членом соглашения.

Впрочем, границу с Мексикой перебегают не россияне, да и проблемы Obamacare их волнуют куда меньше, чем вопрос о том, разориться ли на частную клинику или предпочесть сомнительную государственную. Почему же наш президент так по-братски поддерживает Трампа, который Путину ничего пока не дал и, скорее всего, и не даст? Риторика Трампа в отношении России нестабильна, на саммите НАТО он говорил об «угрозах из России», в Сирии мы по разные стороны баррикад; Башар Асад и Иран – наши союзники – лишь слегка разнятся в степени неприемлемости для Штатов. Санкции? Росчерком пера Трамп их снять не может, для этого нужно одобрение конгресса, пусть и республиканского, но в целом антироссийского.

Возможно, Путин просто чувствует в Трампе духовного брата, который так же не боится неприятия цивилизованным миром и так же уверен в величии своей страны, которой не пристало подстраиваться под чьи-то интересы. Правда, в экономическом плане мы по сравнению со Штатами все-таки карлик, а на международной арене все чаще напоминаем балансирующего под куполом цирка акробата.