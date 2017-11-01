Установлена личность профессора, познакомившего советника Трампа с «племянницей Путина»

«Лондонский профессор» Джозеф Мифсуд на сессии Валдайского клуба Valdai Club / AP

Лондонский профессор, через которого Джордж Пападопулос, советник по внешней политике предвыборного штаба Дональда Трампа, пытался организовать встречу с представителями России, – это Джозеф Мифсуд, 57-летний ученый мальтийского происхождения. Об этом пишет The Telegraph, называя его почетным директором Лондонской дипломатической академии, аффилированной с University of Stirling в Шотландии.

В понедельник было обнародовано признание Пападопулоса в том, что он лгал сотрудникам ФБР относительно своих связей с представителями России. В документе, подписанном спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США, говорится, что Пападопулос, уже начав сотрудничать с предвыборным штабом Трампа, в марте 2016 г. познакомился с лондонским профессором. Тот, в свою очередь, сообщил ему, что связан с российскими чиновниками, у которых есть «грязные материалы» о Хиллари Клинтон и «тысячи» связанных с нею писем. Примерно через полгода сайт WikiLeaks опубликовал множество электронных писем, похищенных у руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, напоминает Financial Times. «Эти письма были похищены, и наши профессиональные разведчики и независимые аналитики считают, что похищены они были Россией», – заявила Клинтон.

Официальные представители России, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова, неоднократно отрицали вмешательство России в президентские выборы в США, в том числе ее причастность к похищению писем и взлому сервера национального комитета Демократической партии.

Мифсуд подтвердил The Telegraph, что это он описан в документе Мюллера, однако назвал «невероятными» утверждения, что он говорил Пападопулосу о «грязных материалах» о Клинтон, якобы имевшихся в распоряжении России. «Моя совесть чиста», – добавил он.

В поисках компромата на Клинтон Джордж Пападопулос – первый, о ком стало известно, что он пытался договориться о получении «грязных материалов» о Хиллари Клинтон. Однако представители предвыборного штаба Дональда Трампа искали на нее компромат по нескольким направлениям, пишет The Wall Street Journal. Хотя Трамп и специальный советник Белого дома Тай Кобб во вторник в своих заявлениях всячески принижали роль Пападопулоса в предвыборной кампании, по крайней мере еще два советника или союзника Трампа пытались получить письма Клинтон примерно в то же время, что и Пападопулос, рассказали WSJ бывшие и нынешние американские чиновники. Как считают американские следователи, работающие на Россию хакеры взломали аккаунт электронной почты руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты 19 марта 2016 г. Тогда об этом никому не было известно, и Пападопулос, возможно, стал первым, получившим такую информацию от Мифсуда 26 апреля, отмечает WSJ. А 3 июня предложение получить компромат на Клинтон получил уже Дональд Трамп-младший. «Если это то, о чем вы говорите, я буду очень рад, особенно ближе к концу лета», – тут же ответил он. Его встреча с юристом Натальей Весельницкой, однако, не дала искомого результата. Найти письма Клинтон пытался и поддерживавший Трампа финансист Питер Смит, который был уверен, что российские хакеры проникли на частный почтовый сервер Клинтон, который она в нарушение инструкций использовала для служебной переписки, работая госсекретарем при Бараке Обаме. Смит рассказал WSJ, что вышел на пять групп хакеров, утверждавших, что у них есть письма Клинтон, две из них он счел российскими. Он призвал их разместить письма на сайте WikiLeaks, который в итоге и опубликовал письма Подесты и с сервера национального комитета Демократической партии. Свернуть Прочитать полный текст

В документе Мюллера также говорится, что профессор познакомил Пападопулоса с россиянкой, представив ее родственницей Путина. В письме руководителям предвыборного штаба Трампа Пападопулос называет ее «племянницей» российского президента. В течение нескольких месяцев все трое, а также человек в Москве, которого Мифсуд представил как имеющего связи в МИД России, обсуждали возможность встречи Трампа с Путиным (возможно, в Лондоне) или кого-то из представителей его штаба с российскими чиновниками. Такая встреча не состоялась. Дмитрий Песков во вторник сравнил участников этой истории «с какими-то сыновьями лейтенанта Шмидта». В документе Мюллера отмечается: «Пападопулос впоследствии узнал, что эта женщина на самом деле не была родственницей Путина».

FT не удалось поговорить с Мифсудом и подтвердить через независимые источники, что речь в документе Мюллера идет именно о нем. Однако газета выявила некоторые связи между ним и Пападопулосом, а также между ним и Россией.

«В России у нас была программа обмена [студентами] с Дипломатической академией в Москве, – сказал газете профессор Набил Айад, который ранее руководил с Мифсудом Лондонской дипломатической академией. – Но не думаю, что он достиг такого уровня [влияния], если только Путин случайно не оказался там, где он преподавал». По словам Айада, лондонская академия прекратила работу в прошлом году.

Есть некоторые признаки того, что статус Мифсуда в России был выше, чем можно было бы ожидать в случае с мало кому известным профессором. Согласно пресс-релизу российского посольства в Лондоне, посол принимал Мифсуда один на один в 2014 г. Анатоль Ливен, профессор Джорджтаунского университета, преподающий международные отношения, называет «весьма любопытным» тот факт, что российский посол лично встречался с малоизвестным преподавателем, «ни слова которого я, честно говоря, не читал и с мнениями которого не знаком».

В одном из писем Пападопулосу Мифсуд пишет, что 18 апреля 2016 г. отправляется в Россию, чтобы участвовать в заседании Валдайского клуба. Мифсуд выступал на одной из сессий клуба 19 апреля и был там единственным преподавателем из Лондона, пишет FT со ссылкой на онлайн-материалы клуба.

«Есть немало людей, многого не достигших и пытающихся каким-то образом сыграть на якобы имеющихся у них российских связях, чтобы продвинуть самих себя, – сказал газете Сэмюел Чэрап, старший политолог Rand Corporation, регулярно участвующий в заседаниях Валдайского клуба. – Вне зависимости от того, есть у вас такие связи или нет, вы можете сделать вид, что обладаете ими, и тем самым повысить свой статус».