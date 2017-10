Советник предвыборного штаба Трампа признался в связях с российскими чиновниками

Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images/AFP

Джордж Пападопулос, советник по внешней политике в предвыборной кампании Дональда Трампа, признался, что лгал ФБР относительно своих контактов с неким профессором, связанным, в свою очередь, с российскими правительственными чиновниками. Об этом говорится в судебных документах.

Документы были обнародованы в понедельник, свою вину Пападопулос признал ранее в октябре.

В январе он заявил агентам ФБР, что общался с профессором до того, как присоединился к предвыборной кампании Трампа. На самом же деле он встретился с ним 14 марта 2016 г., хотя уже в начале марта знал, что будет участвовать в кампании, говорится в документах суда. В них также отмечается, что этот профессор, имеющий «значительные связи с российскими правительственными чиновниками» и предлагавший «грязные материалы» о кандидате от демократов Хиллари Клинтон, заинтересовался Пападопулосом именно в качестве участника кампании Трампа. 26 апреля 2016 г. профессор сказал Пападопулосу, что у него есть «тысячи электронных писем», относящихся к Клинтон.

После встречи в марте Пападопулос написал по электронной почте членам предвыборного штаба Трампа, что встречался со своим «хорошим другом» профессором. Тот, как говорится в письме, представил его племяннице президента России Владимира Путина. Тема встречи, как писал Пападопулос, была – «организовать встречу между нами и российским руководством, чтобы обсудить отношения между США и Россией при президенте Трампе».

Здесь в судебном документе сделана сноска, в которой отмечается: «Пападопулос впоследствии узнал, что эта женщина на самом деле не была родственницей Путина».

Представитель штаба написал в ответ, что «проинформирует штаб об этом», но на данный момент не стоит давать никаких обещаний. Он также добавил: «Отличная работа».

31 марта Пападопулос участвовал во встрече «по вопросам национальной безопасности», на которой присутствовали также Трамп и другие советники штаба по внешней политике. На ней Пападопулос заявил, что у него есть связи, которые могут помочь организовать встречу между кандидатом Трампом и Путиным.

Затем в апреле Пападопулос несколько раз переписывался с профессором и россиянкой (информируя штаб Трампа о своих усилиях) и, в частности, попросил организовать поездку в Россию. Те заверили его, что занимаются этим. В электронном письме россиянки, в частности, говорится: «Мы все очень воодушевлены возможностью установить хорошие отношения с Трампом. Российская Федерация будет очень рада приветствовать его [would love to welcome him], когда его кандидатура будет официально объявлена».

Ранее в понедельник министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу. Они были подготовлены спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США Робертом Мюллером.