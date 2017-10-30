Экс-руководителю штаба Трампа Манафорту предъявлены обвинения

Они связаны с отмыванием денег, ФБР будет требовать показаний о предвыборной кампании

Пол Манафорт был вынужден уйти из штаба Дональда Трампа в разгар предвыборной кампании в августе 2016 г., когда стало известно о его работе с Партией регионов Jonathan Ernst / Reuters

Экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. Об этом говорится в опубликованном сегодня минюстом США официальном обвинении, подготовленном спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером.

Тимошенко – президент? В текст обвинения вкралась ошибка: в пункте 22 Юлия Тимошенко названа предшественником Виктора Януковича на посту президента Украины. Тимошенко была только вице-премьером по ТЭКу и премьером Украины.

Предъявленные обвинения не касаются «российского вмешательства» в выборы в США - Россия не упоминается в них ни разу. Манафорт в понедельник сдался ФБР для дачи показаний команде Мюллера. Ожидается, что следователи будут настаивать, чтобы обвиняемые раскрыли все, что им известно о президентской кампании Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Статьи обвинения - заговор против США, заговор с целью отмывания денег, незаконный лоббизм в интересах иностранных государств в качестве незарегистрированного иностранного агентства, обман и введение в заблуждение Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA), а также незарегистрированные банковские и финансовые операции. Раскрытое сегодня обвинение в минувшую пятницу вынесло созванное Мюллером большое жюри присяжных.

Согласно документу через офшорные счета обвиняемых прошли $75 млн, а сумма незаконно отмытых Манафортом средств составила $18 млн. Речь идет о доходах от лоббизма в интересах Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича с 2006 по 2015 г., о котором обвиняемые не уведомили власти США и деньги от которого проводили через третьи страны с целью сокрытия. «Манафорт использовал свое сокрытое благосостояние для роскошной жизни в США, не платя налогов на этот доход», - пишет минюст.

Следствие сообщило также о том, что Джордж Пападопулос, один из советников Трампа по внешней политике на раннем этапе президентской кампании, признался в даче ложных показаний ФБР. Речь идет о контакте с российским ученым, связанным с Кремлем, пишет The New York Times.

Пол Манафорт был вынужден уйти из штаба Дональда Трампа в разгар предвыборной кампании в августе 2016 г., когда стало известно о его работе с Партией регионов. Вопросы к нему были связаны с тем, что он был обязан уведомить власти США о работе на чиновников других государств по закону об иностранных агентах, но не сделал этого.

Мюллер в мае возглавил команду следователей ФБР, которая занимается расследованием вмешательства России в выборы в 2016 г. Она должна определить, координировал ли предвыборный штаб Дональда Трампа свои действия с Россией. Параллельно такие же подозрения расследуют комитеты сената и палаты представителей по разведке.

Трамп в очередной раз назвал происходящее охотой на ведьм, связав обвинения с попытками демократов заблокировать его масштабную налоговую реформу.