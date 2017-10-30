СМИ назвали первого обвиняемого по делу о российском вмешательстве в выборы в США

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Спецпрокурор Роберт Мюллер предъявит обвинения Полу Манафорту, бывшему руководителю штаба Трампа
Dennis Brack/Bloomberg
Бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт 30 октября «сдастся» в ФБР в связи с расследованием возможного вмешательства России в выборы 2016 г. в США, сообщают CNN и The New York Times. В минувшую пятницу руководящий расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер добился выдвижения первых обвинений по этому делу. Их вынесло созванное им большое жюри присяжных, имена обвиняемых были засекречены и должны быть раскрыты 30 октября. Источник CNN сообщил, что один из обвиненных - Пол Манафорт и что он собирается предстать перед командой Мюллера в понедельник. В чем именно он обвиняется, собеседник телекомпании не знает.
Первыми обвиняемыми по делу о российском вмешательстве станут Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс, говорят источники Тhe New York Times. Источник Bloomberg говорит, что их обвинят в мошенничестве с налогами и других нарушениях. Предъявление обвинений означает, что расследование команды Мюллера активизируется и может представлять опасность для Белого дома, отмечает агентство. Ожидается, что следователи будут настаивать, чтобы обвиняемые сотрудничали с ФБР и раскрыли все, что им известно о кампании Трампа.
Представители следствия сообщили Манафорту и Гейтсу, что им следует «сдаться» рано утром в понедельник, говорят источники Bloomberg. Оба не ожидали, что это случится так скоро, их соратники думали, что обоим пока ничто не угрожает. Фотографы и журналисты видели, как Манафорт выехал на черном внедорожнике из своего дома около 8 утра, сообщило Bloomberg. В 8.15 он и его адвокат прибыли в вашингтонский офис ФБР, пишет The Wall Street Journal. Источники газеты также сообщили, что в числе обвинений, предъявленных Манафорту, – налоговое мошенничество. CNN со ссылкой на источник сообщила, что сдался и Гейтс. Предполагается, что работать с ними будут по отдельности. Предварительная процедура после явки к следователям занимает около часа и включает фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Позднее их доставят в федеральный окружной суд в Вашингтоне, сообщает CNN.
Гейтс сотрудничал с Манафортом и в рамках предвыборной кампании Трампа и помогал ему с кампаниями на Украине. После ухода Манафорта из штаба Трампа он в этой команде остался и позднее работал в инаугурационной комиссии избранного президента, напоминает WSJ. В Белый дом в этот период он часто приходил вместе с близким к Трампу инвестором из Лос-Анджелеса Томасом Барраком.
За день до рассекречивания первых обвинений президент Дональд Трамп опубликовал несколько заявлений в Twitter. Он в очередной раз назвал обвинения в сговоре с Россией фальшивкой и охотой на ведьм. Он убежден, что за демократами и его бывшей соперницей на выборах Хиллари Клинтон намного больше вины. Он призвал соратников-республиканцев «сделать что-нибудь». Он не исключил, что разговоры про российскую историю активизировались в связи с попытками его и республиканцев провести масштабную налоговую реформу.
Москва последовательно отрицает вмешательство в выборы в США и вообще вмешательство во внутреннюю политику любых других стран.
Мюллер в мае возглавил команду следователей ФБР, которая занимается расследованием вмешательства России в выборы в 2016 г. Она должна определить, координировал ли предвыборный штаб Дональда Трампа свои действия с Россией. Параллельно такие же подозрения расследуют комитеты сената и палаты представителей по разведке.
Пол Манафорт был вынужден уйти из штаба Дональда Трампа в разгар предвыборной кампании в августе 2016 г., когда стало известно о его работе с Партией регионов. Вопросы к нему были связаны с тем, что он был обязан уведомить власти США о работе на чиновников других государств по закону об иностранных агентах, но не сделал этого.
Весной 2017 г. Аssociated Рress сообщило, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн для продвижения интересов российского президента Владимира Путина. Дерипаска подал в суд на агентство за клевету, но проиграл. В конце августа The Wall Street Journal сообщила о том, что политконсалтинговая фирма Манафорта работала на Дерипаску с 2004 по 2015 г., а их сотрудничество касалось Украины, Грузии и Черногории.
На прошлой неделе стало известно, что прокуратура Манхэттена заподозрила Манафорта в отмывании незаконно нажитых средств. Как сообщают CBS News, об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на три информированных источника. Это расследование добавилось к другим, которые ведутся в отношении бывшего руководителя штаба Трампа. Представитель Манафорта от комментариев тогда отказался. Прокурор штата Нью-Йорк расследует также сделки Манафорта с недвижимостью в штате, напоминает телекомпания. Также политконсультанта проверяют сотрудники ФБР, которые под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера изучают его лоббистскую деятельность в интересах Партии регионов на Украине в 2012-2014 гг., его офшорные и банковские сделки.
Трамп и его связи с Россией
Charles Tasnadi / AP
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
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Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
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Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
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Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
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Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
11/14
Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
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Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол