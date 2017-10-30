СМИ назвали первого обвиняемого по делу о российском вмешательстве в выборы в США

Спецпрокурор Роберт Мюллер предъявит обвинения Полу Манафорту, бывшему руководителю штаба Трампа Dennis Brack/Bloomberg

Бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт 30 октября «сдастся» в ФБР в связи с расследованием возможного вмешательства России в выборы 2016 г. в США, сообщают CNN и The New York Times. В минувшую пятницу руководящий расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер добился выдвижения первых обвинений по этому делу. Их вынесло созванное им большое жюри присяжных, имена обвиняемых были засекречены и должны быть раскрыты 30 октября. Источник CNN сообщил, что один из обвиненных - Пол Манафорт и что он собирается предстать перед командой Мюллера в понедельник. В чем именно он обвиняется, собеседник телекомпании не знает.

Первыми обвиняемыми по делу о российском вмешательстве станут Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс, говорят источники Тhe New York Times. Источник Bloomberg говорит, что их обвинят в мошенничестве с налогами и других нарушениях. Предъявление обвинений означает, что расследование команды Мюллера активизируется и может представлять опасность для Белого дома, отмечает агентство. Ожидается, что следователи будут настаивать, чтобы обвиняемые сотрудничали с ФБР и раскрыли все, что им известно о кампании Трампа.

Представители следствия сообщили Манафорту и Гейтсу, что им следует «сдаться» рано утром в понедельник, говорят источники Bloomberg. Оба не ожидали, что это случится так скоро, их соратники думали, что обоим пока ничто не угрожает. Фотографы и журналисты видели, как Манафорт выехал на черном внедорожнике из своего дома около 8 утра, сообщило Bloomberg. В 8.15 он и его адвокат прибыли в вашингтонский офис ФБР, пишет The Wall Street Journal. Источники газеты также сообщили, что в числе обвинений, предъявленных Манафорту, – налоговое мошенничество. CNN со ссылкой на источник сообщила, что сдался и Гейтс. Предполагается, что работать с ними будут по отдельности. Предварительная процедура после явки к следователям занимает около часа и включает фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Позднее их доставят в федеральный окружной суд в Вашингтоне, сообщает CNN.

Гейтс сотрудничал с Манафортом и в рамках предвыборной кампании Трампа и помогал ему с кампаниями на Украине. После ухода Манафорта из штаба Трампа он в этой команде остался и позднее работал в инаугурационной комиссии избранного президента, напоминает WSJ. В Белый дом в этот период он часто приходил вместе с близким к Трампу инвестором из Лос-Анджелеса Томасом Барраком.

За день до рассекречивания первых обвинений президент Дональд Трамп опубликовал несколько заявлений в Twitter. Он в очередной раз назвал обвинения в сговоре с Россией фальшивкой и охотой на ведьм. Он убежден, что за демократами и его бывшей соперницей на выборах Хиллари Клинтон намного больше вины. Он призвал соратников-республиканцев «сделать что-нибудь». Он не исключил, что разговоры про российскую историю активизировались в связи с попытками его и республиканцев провести масштабную налоговую реформу.

Москва последовательно отрицает вмешательство в выборы в США и вообще вмешательство во внутреннюю политику любых других стран.

Мюллер в мае возглавил команду следователей ФБР, которая занимается расследованием вмешательства России в выборы в 2016 г. Она должна определить, координировал ли предвыборный штаб Дональда Трампа свои действия с Россией. Параллельно такие же подозрения расследуют комитеты сената и палаты представителей по разведке.

Пол Манафорт был вынужден уйти из штаба Дональда Трампа в разгар предвыборной кампании в августе 2016 г., когда стало известно о его работе с Партией регионов. Вопросы к нему были связаны с тем, что он был обязан уведомить власти США о работе на чиновников других государств по закону об иностранных агентах, но не сделал этого.

Весной 2017 г. Аssociated Рress сообщило, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн для продвижения интересов российского президента Владимира Путина. Дерипаска подал в суд на агентство за клевету, но проиграл. В конце августа The Wall Street Journal сообщила о том, что политконсалтинговая фирма Манафорта работала на Дерипаску с 2004 по 2015 г., а их сотрудничество касалось Украины, Грузии и Черногории.

На прошлой неделе стало известно, что прокуратура Манхэттена заподозрила Манафорта в отмывании незаконно нажитых средств. Как сообщают CBS News, об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на три информированных источника. Это расследование добавилось к другим, которые ведутся в отношении бывшего руководителя штаба Трампа. Представитель Манафорта от комментариев тогда отказался. Прокурор штата Нью-Йорк расследует также сделки Манафорта с недвижимостью в штате, напоминает телекомпания. Также политконсультанта проверяют сотрудники ФБР, которые под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера изучают его лоббистскую деятельность в интересах Партии регионов на Украине в 2012-2014 гг., его офшорные и банковские сделки.

Трамп и его связи с Россией