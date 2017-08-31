WSJ узнала о сотрудничестве Дерипаски и экс-советника Трампа в Грузии и Черногории

Cпецпрокурор ФБР Роберт Мюллер проверяет Манафорта на предмет возможных нарушений законов США о лоббировании и о борьбе с отмыванием, говорил ранее источник WSJ Carlo Allegri / Reuters

Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт работал на российского предпринимателя Олега Дерипаску с 2004 по 2015 гг., их сотрудничество касалось Украины, Грузии и Черногории, узнала The Wall Street Journal.

Речь идет о работе на Дерипаску политконсалтинговой компании Манафорта. Ранее АР сообщило, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн, целью было продвижение интересов российского президента Владимира Путина. Деловые отношения Дерипаски и Манафорта, утверждало агентство, поддерживались как минимум до 2009 г. Дерипаска нашел в публикации АР клевету и обратился в суд.

Однако WSJ узнала, что сотрудничество Дерипаски и Манафорта продолжалось дольше, чем считалось ранее, и преследовало еще более амбициозные цели. Источники издания, близкие к «российскому расследованию» конгресса, говорят, что конгрессмены заинтересовались этим сотрудничеством. Предложение Дерипаски дать показания о возможном российском вмешательстве в выборы в США взамен на иммунитет они отвергли, утверждают источники.

Представитель Дерипаски Евгения Клюкач сказала, что он отказывается от комментариев. В его майском иске к АР говорилось, что Дерипаска никогда не заключал договоренностей с Манафортом ради продвижения интересов российского руководства и что он порвал отношения с американцами много лет назад. Манафорт также отказался от комментариев. Его представитель Джейсон Мэлони сослался на старое заявление миллиардера о готовности обсуждать реальные факты с теми, кто ведет расследование, также он заверил, что Манафорт работал на Rusal, продвигая коммерческие интересы компании.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который возглавляет «российское расследование» в ФБР, проверяет Манафорта на предмет возможных нарушений законов США о лоббировании и о борьбе с отмыванием, говорил ранее источник WSJ. 30 августа Politico узнало от источников, что Мюллер подключил к проверке Манафорта и его финансовых операций прокурора Нью-Йорка Эрика Шнейдермана. Politico считает, что подключение прокуратуры штата может быть попыткой надавить на Манафорта, чтобы он помог «российскому расследованию» Мюллера, поскольку если он будет осужден судом штата, президент не сможет его помиловать.

Ранее в 2017 г. Манфорт представил правительству США документы о том, что с 2012 по 2014 г. его компания заработала на услугах украинским пророссийским партиям более $17 млн. Из-за того что он не раскрыл полностью данные о работе на Украине, он был вынужден в 2016 г. оставить работу в штабе Трампа.

Грузинский проект

Фирма Манафорта DMP помогала Дерипаске в организации возвращения в 2004 г. в Грузию пророссийского политика Игоря Гиоргадзе, рассказал WSJ политконсультант, знакомый с работой DMP. Бывший министр госбезопасности Грузии в 1995 г. покинул Грузию, уволившись после покушения на президента Эдуарда Шеварднадзе, прокуратур Грузии объявила его в розыск по подозрению в организации этого покушения. В изгнании Гиоргадзе начал борьбу с режимом Саакашвили и создал свою партию. В начале 2004 г. один из партнеров Дерипаски по инвестииям Натаниэль Ротшильд устроил партнеру Манафорта Рику Дэвису встречу с Гиоргадзе в московском офисе «Базэла». На переговорах Дэвиса попросили помочь разработать план возвращения Гиоргадзе на родину, сказал источник WSJ.

Для работы над планом Дерипаска нанял DMP, утверждает он. По его словам, целью Дерипаски было сменить политику Грузии на пророссийскую. План предполагал, что Ротшильд начнет инвестировать в Грузию, начиная с виноградников, а затем попросит правительство страны обеспечить возвращение Гиоргадзе. По мнению экс-посла США в Грузии (1998-2001 гг.) Кеннета Яловица, Гиоргадзе стал бы в Грузии надежным подчиненным России, который не допустил бы сближения с Западом. В конце 2004 г. Ротшильд и Дэвис ужинали в Тбилиси с уже избранным Михаилом Саакашвили, но президент нарушил их планы, отложив рассмотрение их проекта. Получить комментарий Ротшильда у WSJ не получилось. Дэвис и адвокат Гиоргадзе Гаги Мосиашвили на запрос газеты не ответили. Представитель Манафорта Мэлони подтвердил, что DMP участвовала в этом грузинском проекте, но сам Манафорт не играл там никакой роли. Саакашвили от комментариев отказался.

Украина

Затем DMP переключилась на Украину, где снова работала на Дерипаску, собирая для него и для «дружественной России» партии информацию, утверждает политконсультант. 21 ноября 2004 г. выборы президента выиграл Виктор Янукович, сторонники Виктора Ющенко решили, что голосование было сфальсифицировано, и начали протесты, позднее названные «Оранжевой революцией».

Сотрудничавший с DMP в Грузии консультант Филип Гриффин рассказал WSJ, что Дэвис направил его на Украину для помощи Дерипаске и Ротшильду и дал задачу - сбор разведданных. Руководил проектом Манафорт. По утверждению Гриффина, где-то между Днем благодарения и Рождеством они с Манафортом работали в Вашингтоне, встречаясь с политикам и прощупывая отношение руководства США к событиям на Украине. В конце декабря Дерипаска отправил Манфорта в Донецк и организовал его встречу со стальным и угольным магнатом Ринатом Ахметовым, добавил Гриффин. «Мы рассказали ему о настрое Вашингтона, - сказал консультант. - И что США не собираются ничего делать против Оранжевой революции, этот поезд не будет остановлен». По утверждению неназванного WSJ руководителя ведомства по борьбе с оргпреступностью, Ахметов поддерживал тесные отношения с Кремлем. Представитель Ахметова Джок Мендоса-Уилсон от комментариев отказался, Мэлони подтвердил детали этой встречи, отмечает газета.

После победы Ющенко на выборах Ахметов пользовался услугами DMP, чтобы создать своей компании System Capital Management (SCM) более прозападный имидж и помочь ей «выжить в новой политической атмосфере», добавил Гриффин. Ахметов согласился заплатить DMP 10 млн евро, утверждает политконсультант, близкий к DMP. Мэлони не стал отвечать на просьбу прокомментировать сумму контракта. Консультант добавил, что Манафорт затем помогал Ахметову в работе с пророссийской политической Партией регионов, Дерипаска в этом уже не участвовал.

Компания Ахметова, по словам консультанта, согласилась заплатить фирме Манафорта $20 млн за помощь в парламентской кампании. Мэлони также этого не прокомментировал. На выборах 2006 г. Партия регионов набрала 32,1%, Янукович стал премьер-министром. Представитель Януковича Юрий Кирасир не ответил на запрос WSJ. В тот период Манафорт уведомил тогдашнего посла США в Киеве Джона Хербста о сотрудничестве с Януковичем и заверил, что это будет в интересах США. Это подтвердили Хербст и Мэлони. После этого отношения Манафорта и Януковича развивались дальше. По словам консультанта, премьер мог пригласить американца в сауну или сыграть в теннис, телохранители Януковича тогда подавали им мячи на корте. Гриффин утверждает, что Янукович полагался на советы Манафорта при создании своего имиджа, также, к примеру, в вопросах, которые сближали его электорат на востоке Украины с Россией, например в вопросах о статусе украинского языка или об отношениях с НАТО.

Когда отношения России и США начали портиться, в Вашингтоне некоторые чиновники стали испытывать озабоченность в связи с тем, что Манафорт поддерживает на Украине политика, который, по всей видимости, действует не в интересах Америки. «Мы не находили это полезным», - вспоминает бывший посол США на Украине Уильям Тейлор. Бывший чиновник администрации США заявил WSJ, что Манафорт старался «продавать» Януковича как прозападного политика и «полировал камень, не поддающийся полировке». «Долгие годы Украина была охвачена войной, которую Запад и Россия вели через посредников. Манафорт помогал Партии регионов сгладить этот раскол, приблизить Украину к Западу и добиться стабилизации экономики и обеспечить безопасность в стране», - заявил на это Мэлони.

Черногория

В 2005 г. Дерипаска пользовался услугами компании Манфорта в Черногории, где завершал сделку по покупке алюминиевого комбината и бокситового рудника. Сделка преследовала «более широкую цель по определению будущего Черногории и тех, в чьих руках будут основные политические и экономические рычаги», заявил газете Майкл Полт, занимавший пост посла США в Сербии и Черногории с 2004 по 2007 гг. По словам Мэлони, его клиент продвигал в Черногории коммерческие интересы Дерипаски, в том числе поддерживал референдум о членстве этой страны в Евросоюзе, против чего возражала Россия. Полт напомнил, что Дерипаске пришлось в конечном счете уйти из Черногории, где победили проевропейские силы и где государство сократило субсидии его предприятиям.

В 2007 г. Дерипаска обещал передать $19 млн частному инвестфонду Дэвис и Манафорта, зарегистрированному на Каймановых островах, Pericles Emerging Market Partners для вложения в некую украинскую телекоммуникационную компанию. За управление средствами россиянин заплатил партнерам $7,3 млн, пишет газета, ссылаясь на иск Дерипаски 2014 г., поданный в суд на Каймановых островах о возвращении средств. Суд и юридическая фирма, которая в этом суде представляет интересы Дерипаски, отказались от комментариев, Мэлони на этот вопрос не ответил.

Дональд Трамп и его связи с Россией