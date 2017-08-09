ФБР обыскало дом Пола Манафорта, экс-руководителя штаба Трампа

Агенты ФБР изъяли документацию и другие материалы из дома бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Как пишет The Washington Post, обыск проводился без предупреждения «в предрассветные часы 26 июля» - на следующий день после того, как Манафорт дал показания в сенатском комитете по разведке.

Представитель Манафорта Джейсон Малони подтвердил, что «агенты ФБР провели официальный обыск в одной из резиденций Манафорта». «Манафорт неизменно сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе в ходе важных расследований, так он действовал и на этот раз», - отметил Малони.

Манафорт и экс-советник Трампа Майкл Флинн - главные фигуранты расследования ФБР о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. ФБР уже затребовало и получило от предвыборного штаба Трампа переписку, которая может иметь отношение к попыткам получить компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон от российских и связанных с Россией источников.

В марте агентство AP сообщило, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, чтобы продвигать интересы президента России Владимира Путина, и получил за это порядка $40 млн. Манафорт подтвердил AP, что он работал на Дерипаску, однако подчеркнул, что работа была законной.