Спецпрокурор по России изучит бизнес Трампа и приближенных

По данным агентства, расследование идет в том числе и по конкурсу 2013 г. «Мисс Вселенная» в Москве (тогда Трамп владел правами на него) Ivan Sekretarev / AP

Ведущий расследование о вмешательстве России в американские выборы спецпрокурор Роберт Мюллер решил распространить расследование на бизнес президента США Дональда Трампа и его партнеров и приближенных, пишет Bloomberg.

На допрос В четверг стало известно, что Дональд Трамп-младший и бывший руководитель предвыборного штаба Трампа-старшего Пол Манафорт дадут показания в судебном комитете сената США, а зять Трампа Джаред Кушнер – в комитете по разведке. В обоих случаях сенаторов интересует возможное вмешательство России в выборы.

Накануне Трамп заявил в интервью The New York Times, что расследование не должно затрагивать темы, не связанные с Россией напрямую. Однако бизнес Трампа был связан с Россией настолько тесно и давно, что Мюллеру пришлось расширить охват расследования, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, расследование идет по четырем основным направлениям: покупки россиянами недвижимости в домах компаний Трампа, российские связи девелоперского проекта Trump SoHo, конкурс 2013 г. «Мисс Вселенная» в Москве (тогда Трамп владел правами на него), продажа особняка в Палм-Бич миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Также расследуются отношения Bank of Cyprus, министра торговли США Уилбура Росса (занимал в банке должность зампредседателя совета директоров) и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Bloomberg узнал, что значительную часть массива экономической информации расследованию дало дело об отмывании денег, якобы похищенных из российского бюджета и фигурировавших в деле Магнитского, некогда запущенном экс-прокурором Южного округа Нью-Йорка Притиндером Сингхом Бхарарой. По информации источников, офис спецпрокурора уже выписал повестки банкам и запросил информацию о представляющих интерес транзакциях.

В 2008 г. Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп всегда отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности.

В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная», сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве.