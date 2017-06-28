WP: Манафорт подтвердил получение $17 млн за работу на украинскую Партию регионов

Консалтинговая компания бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подтвердила получение $17,1 млн от Партии регионов (ПР) в 2012-2014 гг., сообщила газета The Washington Post.

Издание отмечает, что факт получения денег за работу на Партию регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича, доказывают документы, которые Манафорт подал в минюст США. Согласно этим документам, компания Манафорта, которой пришлось зарегистрироваться как иностранному агенту, готовила предвыборную программу для ПР, реализовывала стратегию избирательной кампании, разрабатывала партийную платформу и проводила международное наблюдение за выборами.

Ранее сообщалось, что ФБР и минюст США проводят расследование возможной причастности американских компаний, в том числе фирмы Пола Манафорта, к коррупционным схемам, используемым на Украине во время президентства Януковича.

Манафорту пришлось прекратить участие в предвыборной гонке в команде Трампа после того, как газета New York Times опубликовала статью о его связях с бывшим украинским руководством. По информации газеты, Манафорт работал советником Януковича и в период с 2007 по 2012 г. получал крупные суммы наличными со счетов Партии регионов Украины в рамках некой «серой схемы».