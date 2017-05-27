NYT: Дерипаска предлагал дать показания в конгрессе США в обмен на иммунитет

Российский предприниматель Олег Дерипаска готов был сотрудничать с конгрессом США в рамках дела о российском вмешательстве в выборы американского президента, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, Дерипаска предлагал дать показания в обмен на иммунитет. Конгрессмены отказались от его предложения, знают собеседники NYT.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт десять лет назад работал на Олега Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Дерипаска назвал публикацию клеветой и обратился в суд.