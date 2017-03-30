Путин не против выступления Дерипаски в конгрессе США

Президент Владимир Путин заявил, что российский миллиардер Олег Дерипаска вправе выступить в конгрессе США, но напомнил, что Дерипаске закрыт въезд в США. Об этом он заявил на Арктическом форуме.

Ранее агентство AP сообщало, что бывший руководитель избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт тайно работал на Дерипаску, чтобы продвигать интересы президента России Владимира Путина. По данным агентства, Манафорт в 2006 г. подписал контракт с годовой выплатой в $10 млн. Отмечается, что деловые отношения поддерживались по крайней мере до 2009 г.

Дерипаска заявил о готовности участвовать в слушаниях в американском конгрессе по поводу его контрактов с бывшим советником Трампа. Дерипаска назвал ложью данные агентства AP. Бизнесмен потребовал прекратить распространение в СМИ недостоверной информации о его связях с Манафортом и пригрозил иском любым физическим лицам или СМИ «за распространение этих ложных обвинений».