Дерипаска готов рассказать о связях с Манафортом в конгрессе США

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о готовности участвовать в слушаниях в американском конгрессе по поводу его контрактов с бывшим советником предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официальное заявление бизнесмена, опубликованное в газете Wall Street Journal на платной основе.

«Я готов принять участие в любых слушаниях в конгрессе США по этому вопросу, чтобы отстоять свою репутацию и имя», - говорится в документе.

Дерипаска назвал ложью данные агентства AP о заключении контракта с годовой выплатой в $10 млн с Манафортом с целью «продвижения интересов правительства Путина». Бизнесмен потребовал прекратить распространение в СМИ недостоверной информации о его связях с Манафортом и пригрозил иском любым физическим лицам или СМИ «за распространение этих ложных обвинений».

Ранее агентство AP сообщало, что бывший руководитель избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт тайно работал на Дерипаску, чтобы продвигать интересы президента России Владимира Путина. По данным агентства, Манафорт в 2006 г. подписал контракт с годовой выплатой в $10 млн. Отмечается, что деловые отношения поддерживались по крайней мере до 2009 г.

В августе 2016 г. Манафорт был вынужден покинуть штаб Трампа на фоне обвинений в том, что во время работы советником президента Украины Виктора Януковича с 2007 по 2012 г. получал крупные суммы наличными со счетов Партии регионов Украины в рамках некой «серой схемы» и что он мог при этом нарушать законодательство США об «иностранных агентах».