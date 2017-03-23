Песков не воспринял всерьез новые заявления о связях Трампа с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несерьезными сообщения американских СМИ о том, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа делились с российскими представителями информацией, которая использовалась против кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон.

«Очередная информация из каких-то источников, которая не может ни комментироваться, ни восприниматься как серьезная», – заявил Песков журналистам.

Отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать ситуацию в США «с множеством информационных утечек в американской демократической системе», Песков сказал: «Это внутреннее дело США. У нас, слава Богу, такого не происходит. Утечки бывают, но не в таком объеме».

Он также добавил, что ему неизвестно о каких-либо контактах с Кремлем Пола Манафорта – бывшего главы предвыборного штаба Трампа.

22 марта американские СМИ сообщили, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, чтобы продвигать интересы президента России Владимира Путина. Манафорт подтвердил, что он работал на Дерипаску, однако подчеркнул, что работа была законной. Официальный представитель Дерипаски сегодня заявил, что Манафорт некогда действительно оказывал бизнесмену консультационные услуги «в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес-интересов Олега Дерипаски».

«Нет, Кремлю ничего об этом неизвестно. Я знаю, что были соответствующие заявления Манафорта, соответствующие заявления представителей Олега Дерипаски, но к Кремлю это не имеет никакого отношения», – сказал Песков.