Дерипаска подал в суд на Associated Press

Российский миллиардер Олег Дерипаска подал в суд Вашингтона на агентство Associated Press (AP) за сообщение о его связях с бывшим руководителем избирательной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. По данным ТАСС, ссылающегося на документы из судебного архива, поводом для иска стала «клевета, содержащаяся в прямых или косвенных заявлениях» AP. «22 марта 2017 г. AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям», – отмечается в документе. В иске указывается, что адвокаты предпринимателя просили AP опровергнуть информацию, но агентство не согласилось.

Юрист AP Карен Кайзер обещает, что агентство продолжит отстаивать свою правоту и публикацию. В ней, в частности, сообщалось что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн. Целью сотрудничества, по информации AP, было продвижение интересов российского президента Владимира Путина. Деловые отношения Дерипаски и Манафорта, утверждало агентство, поддерживались как минимум до 2009 г. Это сообщение, отмечает AP, было основано на интервью с людьми, имевшими доступ к платежным документам Манафорта и его деловым записям. В их числе был стратегический меморандум и международные переводы на миллионы долларов.

Сам Манафорт ранее подтверждал, что на Дерипаску работал, но настаивал, что их отношения находились в легальном поле. «Я работал с Олегом Дерипаской почти 10 лет назад, представляя его деловые и личные интересы в тех странах, где у него были инвестиции. Моя работа для Дерипаски не включала продвижение российских политических интересов», – отмечал он.

После публикации о связях с Манафортом Дерипаска на правах рекламы публиковал в американских газетах сообщения, в которых информация агентства называлась «злонамеренной ложью», пишет AP. В конце марта бизнесмен написал открытое письмо в Washington Post, в котором утверждал, что статья AP представляет собой «легкое сочетание правды, выдумки и антироссийских выпадов». Предприниматель выражал уверенность в том, что американское агентство пыталось «растоптать его» для получения сенсации о России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опровергал информацию о том, что Кремль был инициатором контактов Манафорта и Дерипаски.

Дерипаска даже изъявлял готовность принять участие в слушаниях в конгрессе США по поводу своих контактов с Манафортом и обещал подать в суд на физическое лицо или СМИ «за распространение этих ложных обвинений». Путин, выступая на Арктическом форуме, заявлял, что не против выступления российского предпринимателя перед американскими законодателями, но отмечал, что Дерипаске запрещен въезд в США.