10 ярких цитат Хиллари Клинтон
Что думает бывшая первая леди, госсекретарь и экс-кандидат в президенты о правах женщин, США, Трампе и Путине
26 октября 2017 г. Хиллари Клинтон исполнилось 70 лет. В 2016 г. она вела ожесточенную борьбу за пост президента США – и проиграла. Страну возглавил миллиардер Дональд Трамп. «Ведомости» вспомнили 10 ярких высказываний несостоявшегося президента
26 октября 2017 г. Хиллари Клинтон исполнилось 70 лет. «Ведомости» вспомнили 10 ярких высказываний несостоявшегося президента.
«Полагаю, что я могла бы оставаться дома, печь пирожки и пить чай. Но я решила реализовать себя в той профессии, которой занялась еще до того, как мой муж стал политиком» - так Хиллари Клинтон в начале 90-х гг. отреагировала на обвинения в адрес ее мужа Билла в незаконном содействии ее юридической практике (цитата по Time). На тот момент Билл Клинтон был губернатором Арканзаса
«Полагаю, что я могла бы оставаться дома, печь пирожки и пить чай. Но я решила реализовать себя в той профессии, которой занялась еще до того, как мой муж стал политиком» - так Хиллари Клинтон в начале 90-х гг. отреагировала на обвинения в адрес ее мужа Билла в незаконном содействии ее юридической практике (цитата по Time). На тот момент Билл Клинтон был губернатором Арканзаса
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«Если мне хочется сбросить ту или иную статью с первой полосы, я просто меняю свою стрижку», - сказала Хиллари Клинтон в 1995 г., будучи первой леди страны (цитата по NYT)
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«Я была готова свернуть Биллу шею! Мне пришлось одновременно ненавидеть мужа и поддерживать президента» - так Хиллари Клинтон комментировала в 90-е гг. скандал с изменой ее супруга Билла (цитата по NYT). На тот момент он был президентом США
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«Необходимо <...> отделить экстремистов от людей, которые к ним присоединились не по убеждениям, а от отчаяния», - заявляла Хиллари Клинтон в апреле 2009 г., будучи госсекретарем США (цитата по «Интерфаксу»). На тот момент она поддерживала идею переговоров афганских властей с умеренными лидерами талибов
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В 2016 г., участвуя в президентской гонке от демократической партии, Хиллари Клинтон порадовала своих сторонников шуткой. «Самая странная моя черта - я никогда не потею», - так она ответила на вопрос журналиста BuzzFeed. «Вы, ребята, в первую очередь должны понять, что в действительности я даже не человеческое существо. Я была собрана в гараже в Пало-Альто очень давно», - передает ее слова Bloomberg
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В сентябре 2017 г. Хиллари Клинтон призналась, что плохо ладила с Путиным. «Наши отношения давно испортились. Путин не уважает женщин и презирает всех, кто ему противостоит, так что я стала двойной проблемой. После того как я раскритиковала его политику в одной ситуации, он заявил журналистам, что "с женщинами лучше не спорить", а затем назвал меня слабой и пошутил, что «возможно, слабость - не худшее качество женщины», - сетовала она (цитата по Washington Examiner)
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«Я больше не буду кандидатом на выборах. Но я не закончила работу в политике, поскольку я действительно верю, что на карту поставлено будущее нашей страны», – заявила она в интервью CBS News в 2017 г.
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«В современном мире мало проблем, которые США могут разрешить в одиночку, но еще меньше — проблем, которые можно разрешить без США. Все, что я сделала и видела, убедило меня в том, что Америка остается «незаменимой нацией». Тем не менее я также убеждена, что наше лидерство — не данность. Его необходимо заслуживать с каждым новым поколением», - говорила Клинтон (цитата по ТАСС)
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«Дональд Трамп не изобрел сексизм, и его влияние на нашу политику выходит далеко за рамки этих выборов. Это похоже на планету, которую астрономы еще точно не обнаружили, но знают, что она существует, поскольку могут видеть ее влияние на орбиты и гравитацию других планет. Сексизм каждый день оказывает влияние на нашу политику и наше общество - как скрытно, так и напрямую», - говорила она во время предвыборной кампании (цитата по ТАСС)
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«У меня миллион идей. Эта страна не может себе их все позволить», - говорила Клинтон во время предвыборной кампании в 2007 г. (цитата по книге Лизы Рогак «Что произошло»)
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