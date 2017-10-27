10 ярких цитат Хиллари Клинтон

Mikhail Metzel / AP / Pool

В сентябре 2017 г. Хиллари Клинтон призналась, что плохо ладила с Путиным. «Наши отношения давно испортились. Путин не уважает женщин и презирает всех, кто ему противостоит, так что я стала двойной проблемой. После того как я раскритиковала его политику в одной ситуации, он заявил журналистам, что "с женщинами лучше не спорить", а затем назвал меня слабой и пошутил, что «возможно, слабость - не худшее качество женщины», - сетовала она (цитата по Washington Examiner)

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