Стиль жизни
Галерея
Линии жизни

10 ярких цитат Хиллари Клинтон

Что думает бывшая первая леди, госсекретарь и экс-кандидат в президенты о правах женщин, США, Трампе и Путине
26 октября 2017 г. Хиллари Клинтон исполнилось 70 лет. В 2016 г. она вела ожесточенную борьбу за пост президента США – и проиграла. Страну возглавил миллиардер Дональд Трамп. «Ведомости» вспомнили 10 ярких высказываний несостоявшегося президента
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото