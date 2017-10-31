Песков и Лавров прокомментировали первые обвинения по российскому делу в США

Руководитель МИДа признался, что начал терять интерес к расследованию российского вмешательства в выборы в США М.Стулов / Ведомости

Проводящиеся в США расследования вокруг президентских выборов не касаются России, но Москва за ними с интересом наблюдает, заявил 31 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Днем ранее в США в связи с этим расследованием были помещены под домашний арест бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс. Свою вину они не признали. Обвинения им были подготовлены спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером, но непосредственно российского вмешательства не коснулись.

Оправданной себя Россия в этой ситуации не ощущает, поскольку и не считала себя виноватой, добавил Песков. По его словам, главное, чтобы расследование не касалось российских граждан. Интересы сограждан в Кремле всегда будут защищать, пообещал он. «В любом случае мы бы не хотели быть причастными к этим процессам, и мы предпочли бы, чтобы эти процессы не способствовали нагнетанию и так уже зашкаливающей русофобской истерии», - сказал чиновник. Он добавил, что надеется, что «все-таки какая-то мудрость со временем восторжествует».

Россия «с самого начала выражала абсолютное непонимание в связи с необоснованными голословными обвинениями в адрес страны в эфемерной причастности к попыткам вмешательства в выборы в США», цитирует Пескова ТАСС. «Мы опровергали это с самого начала самым решительным образом, опровергаем это и сейчас», - добавил он.

Сообщения о том, что бывший советник избирательной кампании Трампа Джордж Пападопулос признался, что лгал ФБР и что на самом деле он предлагал штабу от имени «племянницы Путина» организовать встречу Трампа с российским руководством, Песков назвал смехотворными. «Это вот из серии таких, знаете, встреч с какими-то сыновьями лейтенанта Шмидта и так далее - там придется, правда, чтобы поняли это в Америке, ознакомиться с нашей литературой», - цитирует его «Интерфакс». «Понимаете, ну смехотворное совершенно обвинение, смехотворное заявление, не квалифицированное, опять же, голословное, безосновательное. Соответствующим образом мы к этому и относимся», - сказал Песков журналистам во вторник.

В обнародованном в понедельник судебном документе за подписью Мюллера рассказывается, как Пападопулос через некоего профессора в Лондоне познакомился с россиянкой, которую он затем в письме в предвыборный штаб Трампа называл «племянницей Путина». В документе, однако, указывается: «Пападопулос впоследствии узнал, что эта женщина на самом деле не была родственницей Путина».

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что теряет интерес к этому расследованию в США и следит за ним с достаточным скептицизмом, передает «Интерфакс». Он вновь отметил, что доказательств подобного вмешательства со стороны России предоставлено не было.

«Так же мне наши американские партнеры отвечают на мой вопрос, где же доказательства нашего вмешательства в ваши выборы: они есть, неопровержимые, но они секретные, - сказал министр (цитаты ТАСС). - Девять месяцев уже идет это разбирательство и в сенате, и у специального прокурора: ни единого факта. А в американской политической культуре утечки - это просто норма дня, норма жизни. Если бы там был хоть один мало-мальски значимый факт, [то] была бы утечка». Отговорки о секретности он назвал смешными для столь серьезных обвинений. Для примера Лавров также привел расследование гибели Александра Литвиненко в Великобритании и расследование крушения малазийского Boeing под Донецком.

«Вот нашли украинский след в отношении господина Манафорта и его какого-то сотрудника. Украинский след расследовать, наверное, можно только через Украину, им тоже есть, что рассказать о том, какую позицию они занимали в ходе предвыборной кампании президента США», - посоветовал министр. По его убеждению, голословные обвинения не делают чести тем, «кто эту кашу заварил» и «не знает, как из нее выбраться».

Лавров также отметил, что Трампу пока не удается остановить негативную инерцию в отношениях с Россией, заданную его предшественником Бараком Обамой. «Печально, что обамовская страсть погубить российско-американские отношения задала такую инерцию, ее столько людей подхватило и среди демократов, и некоторые среди республиканцев», - сказал он (цитата ТАСС). По мнению министра, каждая группа при этом пытается достичь своих внутриполитических целей. Трамп остановить этот процесс не может, хотя «постоянно подтверждает свою заинтересованность в нормализации отношений с РФ, чтобы отношения были хорошими, взаимовыгодными и приносили бы пользу для всего остального мира», отметил Лавров.