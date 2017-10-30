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Трамп отреагировал на обвинения в адрес Манафорта

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения, которые были в понедельник предъявлены экс-руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту. Ранее сообщалось, что они связаны с отмыванием денег и не касаются «российского вмешательства» в выборы в США.

«Я прошу прощения, но это было до того, как Манафорт стал частью предвыборной кампании Трампа. Но почему не жуликоватая Хиллари Клинтон и не демократы находятся в центре внимания?» - написал американский президент в своем микроблоге в Twitter.

В понедельник минюст США опубликовал официальные обвинения, которые были подготовлены спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером. Статьи, по которым обвиняется Манафорт, а также его деловой партнер Рики Гейтс, - это заговор против США, заговор с целью отмывания денег, незаконный лоббизм в интересах иностранных государств в качестве незарегистрированного иностранного агентства, обман и введение в заблуждение Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA), а также незарегистрированные банковские и финансовые операции.