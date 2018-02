Как русские интернет-тролли завоевывали умы американцев

The Wall Street Journal смогла найти 221 641 пост, сделанный с заблокированных теперь аккаунтов ТАСС

В День благодарения в 2015 г. Элис Нортон разместила на кулинарном сайте discusscooking.com сообщение о том, что вся ее семья отравилась индейкой, купленной в Walmart. «Мой сын Роберт попал в больницу и все еще находится там. Я не знаю, что делать», – написала Нортон (в ее профиле указывалось, что ей 31 год, у нее двое детей и живет она в Нью-Йорке). В последующие несколько часов пользователи Twitter тысячи раз повторили это сообщение, и появилась новостная статья, где утверждалось, что 200 человек находятся в критическом состоянии, отравившись зараженной индейкой.

Что же на самом деле случилось? Никакой вспышки эпидемии отравлений не было, утверждает департамент здравоохранения Нью-Йорка. По словам представителя Walmart, в компании заметили эти посты, но пришли к выводу, что это фальшивка, и не стали выяснять, откуда они взялись.

Разведка боем

На самом деле многие твиты делались с аккаунтов, связанных с российской «фабрикой троллей», которой министерство юстиции США предъявило обвинения на прошлой неделе по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в президентские выборы. Американские специалисты по безопасности считают, что эти, а также другие аналогичные посты, сеявшие панику и рознь, распространявшие фальшивые новости и провоцировавшие рост напряженности, были своего рода учениями перед более масштабной кампанией – выборами 2016 г. в США.

Невозможно утверждать, что именно такой была цель тех, кто распространял в 2014 и 2015 гг. через Twitter лживые истории, в том числе о зараженной воде, атаках террористов и взрыве на химическом заводе. Однако, считают эксперты, выглядит это так, будто русские тролли пытались на практике понять, насколько они могут заставить американцев верить им. «Задолго до того, как сосредоточиться на выборах 2016 г., Россия оттачивала свои способности, – говорит Кейр Джайлз, специалист по российской информационной войне из лондонского аналитического центра Chatham House. – Они проводили испытания: что будет, если мы организуем такую-то Twitter-атаку или спровоцируем такую-то панику. Затем можно проанализировать результаты, понять, что работает, а что – нет».

Почти 100 пользователей Twitter, распространивших сообщение Нортон об отравленной индейке, были в числе примерно 2700 аккаунтов, которые Twitter деактивировал в конце прошлого года, поскольку они контролировались Агентством интернет-исследований. Эта петербургская организация, известная как «фабрика троллей», по утверждению министерства юстиции США занимается распространением российской пропаганды через интернет. В январе Twitter заявил, что деактивировал еще более 1000 подобных аккаунтов.

The Wall Street Journal смогла найти 221 641 пост, сделанный с заблокированных теперь аккаунтов. Их анализ свидетельствует, что их авторы пытались посеять хаос и страх, вызвать гнев относительно выдуманных событий; успех подобных действий порой имел вполне реальное выражение. Анализ WSJ включал сообщения с 2170 подконтрольных россиянам аккаунтов. Иногда они действовали поодиночке, распространяя новости, болтая о политике или поп-культуре или пересылая чужие сообщения. Но иногда десятки, а порой и сотни пользователей начинали работать на одну тему.

Методология Для анализа кампании русских троллей The Wall Street нужен был доступ к их твитам. Но проблема заключалась в том, что Twitter удалил посты прежде, чем на слушаниях в конгрессе стали известны имена аккаунтов. Однако активность пользователей удалось проследить благодаря тому, что некоторые специалисты в течение многих лет записывали на жесткие диски информацию из Twitter. В результате WSJ удалось собрать 221 641 твит с 2170 аккаунтов. Они были опубликованы с апреля 2011 г. по октябрь 2017 г. Также выяснилось, что связанные с троллями аккаунты успели сделать посты и репосты минимум 5 млн раз, пока не были заблокированы. Сделать аналогичное исследование об аккаунтах Facebook невозможно, поскольку большая часть пользовательских данных на этой платформе является частной.

Многие из них впоследствии стали участвовать в президентской кампании, в основном поддерживая Дональда Трампа и Берни Сандерса, а также еще с середины 2015 г. пытаясь опорочить Хиллари Клинтон и Джеба Буша, который высказал желание участвовать в выборах.

Кампания по дезинформации началась еще в середине 2014 г., говорится в обвинении минюста. Россия отрицает, что вмешивалась в президентские выборы в США. К концу 2015 г. российские пользователи разместили более 2,4 млн твитов и ретвитов, показывает анализ WSJ; сейчас ни один из них не виден в Twitter.

Именно в конце 2015 г. было создано большинство российских Twitter-аккаунтов, которые затем набирали десятки тысяч подписчиков и активно участвовали в обсуждении американской политики. По крайней мере в 121 деактивированном ныне аккаунте размещались сообщения о дебатах в ходе праймериз кандидатов от Республиканской и Демократической партий в ноябре и декабре 2015 г.

Взрыв активности

Некоторые аккаунты Twitter, которые, похоже, работали вместе с заблокированными, по-прежнему активны, показал анализ WSJ. И хотя Twitter, Facebook и Google подверглись критике конгрессменов за то, что их платформы использовались для распространения фейковых новостей и вмешательства в выборы, к некоторым другим соцсетям и сайтам публичных претензий не предъявлялось. Хотя у них есть пользователи, которые работали вместе с теми, чьи аккаунты заблокировал Twitter.

Да 2014 г., показал анализ WSJ, в США было мало российских твитов, однако взрыв произошел после того, как 17 июля 2014 г. над Украиной был сбит Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. Связанные с Россией аккаунты поначалу распространяли новости о трагедии, однако через несколько часов стали задавать вопросы, кто в ней виноват. К следующему утру они все уже использовали хэштег, обвинявший в ней правительство Украины, – «КиевСбилБоинг». Москва тогда заявила, что авиалайнер сбили украинские силы. Администрация Барака Обамы дала понять, что винить следует сепаратистов на востоке Украины. Впоследствии нидерландские следователи, ведущие расследование этого преступления, пришли к выводу, что лайнер был сбит ракетой, доставленной из России в расположение сепаратистов.

В общей сложности WSJ выявила 78 деактивированных ныне аккаунтов, которые участвовали в той кампании и продолжали месяцами писать о катастрофе Boeing.

Посеять панику

Но вскоре после этого связанные с Россией пользователи начали интересоваться внутриамериканскими событиями. Начиная с 11 сентября 2014 г. по крайней мере 141 заблокированный ныне аккаунт сообщил о взрыве на химическом заводе в Луизиане. Многие даже утверждали, что это теракт, совершенный «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещено в России). В реальности никакого взрыва не было, но тема терроризма продолжала активно разыгрываться.

В канун Рождества 2014 г. хакеры, называющие себя «КиберХалифат» и заявляющие о своей связи с ИГИЛ, испортили сайт Albuquerque Journal, разместив там объявление «Язычники не получат пощады. Мы уже здесь, мы в ваших компьютерах, в каждом доме, в каждом офисе. С позволения Аллаха мы начинаем с Альбукерке». На следующий день в игру включились российские Twitter-аккаунты, распространяя и искажая информацию о взломе, организаторы которого, считают теперь эксперты по безопасности, могут быть связаны с Кремлем. В дальнейшем «КиберХалифат» называл себя автором атак на другие правительственные и медиасайты. По мнению экспертов, он может быть связан с хакерской группировкой Fancy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами и которая, как заявляли США, взломала серверы Демократической партии и ряда других политиков в начале 2016 г. и выложила материалы в интернет.

«Террористы ИГИЛ живут среди нас!» – писали два пользователя. Многие обвиняли правительство США: «ИГИЛ взломало сайт Albuquerque Journal! Это все вина Обамы!»

10 марта 2015 г. десятки пользователей Twitter, чьи аккаунты затем были деактивированы, распространили историю о том, что утечка фосфора испортила воду возле городка Американ-Фолс, штат Айдахо. В тот же день принадлежащий CNN ресурс iReport, позволяющий обычным людям сообщать новости, опубликовал статью об отравлении воды «ядерными фосфорными отходами». В статье были даже показаны люди в защитных костюмах. Многие из 50 связанных с Россией пользователей Twitter, которые распространяли эту историю, возлагали ответственность за утечку на правительство США. Кроме того, об этом писали 25 других пользователей. Но представитель департамента окружающей среды штата Айдахо опроверг эту историю.

В феврале 2018 г. статья по-прежнему находилась на сайте CNN iReport, пусть и с пометкой «Не проверена CNN». По словам представителя CNN, всего статья набрала «около 20 просмотров». CNN прекратила развитие платформы в 2015 г., отчасти из-за беспокойства по поводу фейковых новостей.

Именно в рождественский сезон 2015 г. российские пользователи Twitter провели последнюю репетицию перед полномасштабным наступлением на избирательную систему США.

Отравленная индейка

Работа над этой историей велась уже в октябре 2015 г., по данным компании DomainTools. Тогда кто-то зарегистрировал сайт Proud to Be Black, «информационный портал» для афроамериканцев. В начале ноября 2015 г. пользователи Wikipedia, которые прежде работали над статьями про Хиллари Клинтон, ЦРУ и американских экстремистов, сосредоточились на двух темах – пищевом отравлении и мясе индейки.

Именно тогда появилось сообщение Элис Нортон об отравлении индейкой из Walmart. Затем Proud to Be Black опубликовал статью про 200 случаев отравления в Нью-Йорке, а в Wikipedia появилась страница про эти отравления со ссылкой на Proud to Be Black в качестве источника. Редакторы Wikipedia быстро идентифицировали и заблокировали эти аккаунты, а страницу про отравления удалили.

Но связанные с российскими троллями аккаунты в Twitter тоже сработали быстро. В течение нескольких часов они опубликовали минимум 1151 пост о вымышленных отравлениях со ссылкой на сообщение Нортон и Wikipedia. Также около 1500 постов об этом опубликовали другие пользователи. Кроме того, об отравлениях написал 31 пользователь блогерского сервиса Tumblr.

Представитель департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка заявил, что у ведомства нет информации о каких-либо случаях пищевых отравлений, о которых сообщали интернет-пользователи. Представитель сайта discusscooking.com отметил, что аккаунт Нортон напоминает другие мошеннические аккаунты и что после с него не было сделано никаких публикаций. Нортон не ответила на вопросы, отправленные на электронную почту, использовавшуюся для входа на кулинарный сайт.

Минимум 29 аккаунтов Twitter, писавших об отравлениях, еще были активны в январе этого года. Один из них принадлежит якобы жительнице Нью-Йорка Хейли Уилсон. Но WSJ выяснила, что фотографии пользователя на самом деле принадлежат Ребекке Джеймс, живущей в Вашингтоне. По-видимому, они были взяты с ее аккаунта в Facebook, предположила Джеймс в разговоре с WSJ.

Примеры твитов про отравленную индейку, найденных WSJ

Перевели Михаил Оверченко и Алексей Невельский