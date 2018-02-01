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Twitter уведомил 1,4 млн пользователей о возможном влиянии российской пропаганды

Сеть микроблогов Twitter расширила круг пользователей, которые могли попасть под воздействие российской пропаганды в период предвыборной кампании в США в 2016 г. Предупреждения о возможном взаимодействии с аккаунтами, предположительно связанными с «российской проправительственной организацией» Агентство интернет-исследований (известно как «фабрика троллей»), разосланы 1,4 млн пользователей, говорится в блоге Twitter.

Пользователи, которые могли просто увидеть контент одной из 3814 подозрительных учетных записей, предупреждения не получили. В группу риска, по данным Twitter, попали пользователи, которые комментировали, цитировали, отвечали на упоминания о подозрительном контенте, а также те, кто ставил отметки «нравится» и подписывался на него.

В начале 2018 г. Twitter сообщил, что направил предупреждения 677 775 пользователям в США, которые могли оказаться под воздействием пропагандистских ресурсов.

В ноябре 2017 г. представители Facebook,Twitter и Google, выступая в сенате США, признали уязвимость перед пропагандой. При этом соцсети не поддержали законопроект об обязательном раскрытии заказчиков политической рекламы.

Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы-2016 в США.