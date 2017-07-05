Виновных в гибели малазийского Boeing рейса MH17 будут судить в Нидерландах

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Суд над подозреваемыми в причастности к крушению под Донецком Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines пройдет в Нидерландах, как в стране, которая потеряла больше всего граждан в этой катастрофе. Как сообщает NLTimes со ссылкой на Volkskrant, это решение было принято 4 июля вечером после международных консультаций. Дата начала процесса еще не определена. Уголовное расследование в связи с крушением самолета продолжается. 5 июля о том, что всех обвиняемых по этому делу будут судить в Нидерландах, заявил министр иностранных дел страны Берт Кундерс, передает АР.

Решение о месте проведения процесса приняли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины - государств, которые участвуют в совместной следственной группе (Joint Investigation Team, JIT), которая расследует катастрофу.

Boeing 777 Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 196 подданных Нидерландов.

28 сентября 2016 г. JIT опубликовала предварительный доклад, в котором содержатся выводы о месте запуска ракеты, сбившей Boeing 777. Основной вывод международного следствия: пусковая установка комплекса ЗРК «Бук» была привезена с российской территории, 17 июля 2014 г. сбила Boeing MH17 одной ракетой из района поселка Первомайский близ Снежного, а уже 18 июля вернулась на территорию России. Район запуска на дату крушения самолета контролировался повстанцами Донбасса. Следствие провело свое натурное моделирование взрыва ракеты «Бука», предоставленной Финляндией. Траектория, приведенная в материалах, показывает ракету на встречно-пересекающемся курсе, что соответствует запуску из района Снежного.

Россия отрицает причастность к гибели лайнера. После презентации доклада JIT российский МИД указал послу Нидерландов в Москве Регине Джонс-Бос на составляющую вины Украины в этой трагедии, раскритиковал качество собранных следствием доказательств, назвал неприемлемым «игнорирование предоставляемой российской стороной важной объективной информации» и призвал Гаагу тщательно изучить переданные недавно Россией первичные радиолокационные данные. Москва не признала выводы следствия удовлетворительными.

В 2015 г. Нидерланды предложили создать трибунал под эгидой ООН для уголовного преследования виновных в крушении Boeing. Россия заблокировала это решение в Совете безопасности ООН. Затем предлагалось создать международный суд на базе судов стран - участниц JIT, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за различий в законах этих стран, напоминает NLTimes. Сейчас принято решение провести этот процесс в Нидерландах. В пользу этой страны говорит и то, что суд в Гааге приспособлен для проведения международных процессов, отмечает издание.

Презентация расследования крушения Boeing MH17 на востоке Украины