Reuters: Российские разведчики пытались шпионить за Макроном в Facebook

Агенты российской разведки пытались шпионить в Facebook за окружением Эммануэля Макрона в период предвыборной кампании во Франции, сообщает Reuters. Агентство ссылается на американского конгрессмена и на еще два источника, которым докладывали о ситуации. Для отслеживания действий членов штаба кандидата в президенты и других лиц из его окружения были созданы около двух дюжин фейковых аккаунтов в соцсети, говорят собеседники Reuters. По их словам, эти агенты выдавали себя за френдов френдов соратников Макрона и старались собирать о них личную информацию. Сотрудники Facebook заметили эту деятельность в ходе первого тура президентских выборов. Проследив за этим пользователями, они пришли к выводу, что они используют те же инструменты, что и пресловутое хакерское подразделение российского ГРУ Fancy Bear, или APT 28, которое обвиняется во взломе серверов Национального комитета демократической партии США. Конгрессменам представители компании заявили, что не верят, что шпионам удалось установить на компьютеры своих жертв вредоносные программы или выманить у них пароли, но считают, что это было целями операции. ГРУ на запрос о комментарии не ответило.

В ответ на запрос агентства Facebook подтвердил, что администраторы сети выявили «шпионские аккаунты» во Франции и деактивировали их. По словам представителя компании, это удалось сделать в том числе благодаря совершенствованию системы автоматического выявления подозрительных аккаунтов и активизации работы сотрудников по поиску источников сложных атак.

Представители Facebook сообщили о «шпионаже» за Макроном профильному комитету конгресса США. По словам источников Reuters, на той встрече было сказано, что во Франции за продвижение пропаганды или в основном связанного с выборами спама были заблокированы до 70 000 аккаунтов. В апреле компания официально сообщала, что заблокировала 30 000 фейковых аккаунтов, распространявших дезинформацию перед президентскими выборами во Франции. Также сообщалось о взломе почтовых ящиков сотрудников штаба Макрона и публикации их переписки в самом конце предвыборной гонки, за два дня до второго тура. Среди выложенной онлайн информации было сообщение о том, что у Макрона якобы есть офшорный фонд. Затем Le Monde со ссылкой на источники, близкие к официальному следствию, написала, что за утечкой данных из штаба стоят американские неонацисты.

Однако о попытках проникнуть в окружение Макрона через соцсети до сих пор не сообщалось.

Россия последовательно отрицает обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику других стран, в том числе в выборные кампании, в том числе через хакерские атаки.